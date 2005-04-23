پوتين : همكاريهاي هسته اي تهران - مسكو متعارف است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ‌" ولاديمير پوتين" رئيس جمهوري روسيه درآستانه سفر روز جمعه خود به منظور ديدار و گفتگو با مقامات اسرائيلي در ادامه مصاحبه با تلويزيون اسرائيل افزود : همكاريهاي هسته اي تهران - مسكو تنها در زمينه فعاليتهاي صلح آميز بوده و طرفين هيچگونه برنامه غير متعارف هسته اي را دنبال نمي كنند .

رئيس جمهوري روسيه همچنين تصريح كرد : روسيه نيز همانند ساير كشورهاي جهان با گسترش تسليحات اتمي به شدت مخالف است .

به نوشته اين منبع خبري فعاليتهاي هسته اي ايران - روسيه به شدت از طرف آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت كنترل است .

گفتني است "خوال اشتانيتز" و" تامي لاپيد" ازاعضاي كميسيون سياست خارجي و وزارت دفاع كنيست اسرائيل در سفر اخير خود به روسيه و ديدار با " ايگور ايوانف " رئيس شوراي امنيت و " سرگئي ايوانف " وزير دفاع روسيه خاطر نشان ساختند كه ما همواره از برنامه هاي هسته اي ايران نگران هستيم .