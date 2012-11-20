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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

شریف زاده:

اپراتورهای کشورهای همسایه در دست شرکتهای اسرائیلی است

اپراتورهای کشورهای همسایه در دست شرکتهای اسرائیلی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات اظهارداشت: متاسفانه اپراتورهای کشورهای همسابه در دست شرکتهای اسرائیلی است که این امر موجب جاسوسی کردن این شرکتها برای رژیم صهیونیستی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شریف زاده بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات هرمزگان که در سالن جلسات پست هرمزگان برگزار شد، با اشاره به اهمیت فناوری ارتباطات و سرعت پیشرفت تکنولوژی در این حوزه، بیان داشت: غفلت از حوزه IT در کشور غیرقابل قبول است، تکنولوژی و علوم فناوری ارتباطات به سرعت در حال پیشرفت است و عقب ماندگی در این حوزه اثرات منفی را در آینده خواهد داشت.

وی حملات سایبری و ویروسی از خارج کشور به سیستمهای داخلی را روزانه بیش از هزار مورد عنوان کرد و افزود: اگر در حوزه IT کمک کاری و سهل انگاری شود دشمن براحتی از راه سایبری به ما ضربه خواهد زد. باید بدانیم دشمن از هر راهی برای اخلال و آسیب زدن به شبکه های الکترونیکی استفاده خواهد کرد.

اپراتورهای کشورهای همسایه در دست رژیم صهیونیستی

معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات عنوان کرد: اپراتورهای تلفن های همراه کشورهای همسایه در دست شرکتهای رژیم صهیونیستی است، این شرکتها با نصب دستگاه های شنود و سایر سیستمهای جاسوسی در نوار مرزی به دنبال کسب اطلاعات هستند.

شریف زاده بر پیشرفت تمامی حوزه ها در کشور به موازات هم، خاطرنشان کرد: اصل اول حفظ امنیت شبکه در داخل کشور آموزش همگانی شهروندان است، مدیران باید آموزش شهروندان و راههای کسب اطلاعات توسط دشمن را به مردم در تمامی سطوح آموزش دهند.

به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات داشته است که دشمن در مقابله با ایران عجز و ناتوانایی خود را بارها اعلام کرده است.

وی گفت: بیست و هفتمین اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات در استان هرمزگان راه اندازی شد که می تواند در کنار سایر شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات مشکلات زیر ساختی و فناوری ارتباطی را حل و مرتفع کند.

سازمان پست دولتی در حال شکل گیری است

وی به واگذاری بخشهای مختلف شرکت پست به بخش خصوصی اشاره کرد و اظهارداشت: بخش حاکمیتی شرکت پست در قالب سازمان پست تشکیل می شود تا در زمان خصوصی سازی همچون شرکت مخابرات دچار مشکل نشویم.

شریف زاده افزود: شرکت پست تا سال 93 به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می شود.

کد مطلب 1748863

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