اپراتورهای کشورهای همسایه در دست شرکتهای اسرائیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شریف زاده بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات هرمزگان که در سالن جلسات پست هرمزگان برگزار شد، با اشاره به اهمیت فناوری ارتباطات و سرعت پیشرفت تکنولوژی در این حوزه، بیان داشت: غفلت از حوزه IT در کشور غیرقابل قبول است، تکنولوژی و علوم فناوری ارتباطات به سرعت در حال پیشرفت است و عقب ماندگی در این حوزه اثرات منفی را در آینده خواهد داشت.

وی حملات سایبری و ویروسی از خارج کشور به سیستمهای داخلی را روزانه بیش از هزار مورد عنوان کرد و افزود: اگر در حوزه IT کمک کاری و سهل انگاری شود دشمن براحتی از راه سایبری به ما ضربه خواهد زد. باید بدانیم دشمن از هر راهی برای اخلال و آسیب زدن به شبکه های الکترونیکی استفاده خواهد کرد.

اپراتورهای کشورهای همسایه در دست رژیم صهیونیستی

معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات عنوان کرد: اپراتورهای تلفن های همراه کشورهای همسایه در دست شرکتهای رژیم صهیونیستی است، این شرکتها با نصب دستگاه های شنود و سایر سیستمهای جاسوسی در نوار مرزی به دنبال کسب اطلاعات هستند.

شریف زاده بر پیشرفت تمامی حوزه ها در کشور به موازات هم، خاطرنشان کرد: اصل اول حفظ امنیت شبکه در داخل کشور آموزش همگانی شهروندان است، مدیران باید آموزش شهروندان و راههای کسب اطلاعات توسط دشمن را به مردم در تمامی سطوح آموزش دهند.

به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات داشته است که دشمن در مقابله با ایران عجز و ناتوانایی خود را بارها اعلام کرده است.

وی گفت: بیست و هفتمین اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات در استان هرمزگان راه اندازی شد که می تواند در کنار سایر شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات مشکلات زیر ساختی و فناوری ارتباطی را حل و مرتفع کند.

سازمان پست دولتی در حال شکل گیری است

وی به واگذاری بخشهای مختلف شرکت پست به بخش خصوصی اشاره کرد و اظهارداشت: بخش حاکمیتی شرکت پست در قالب سازمان پست تشکیل می شود تا در زمان خصوصی سازی همچون شرکت مخابرات دچار مشکل نشویم.

شریف زاده افزود: شرکت پست تا سال 93 به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می شود.