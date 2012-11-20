میانگین مصرف آب مشترکان بافق 10 هزار مترمکعب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طالعی ظهر سه شنبه در بازدید سرپرست فرمانداری بافق از پروژه احداث منبع ذخیره آب بافق با ارائه گزارشی از روند ساخت و ساز این منبع اظهار داشت: این منبع با ظرفیت پنج هزار متر مکعب با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی ساخته می شود.

وی افزود: کلنگ احداث این منبع در خرداد ماه 91 به زمین زده شده که با هدف ذخیره آب شهرستان در مواقع ضروری ظرف مدت 10 ماه توسط شرکت افروز صنعت دشت یزد احداث می شود.

طالعی با اشاره به وجود پنج منبع ذخیره آب با گنجایش 17 هزار متر مکعب در بافق عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 16 هزار و 500 مشترک خانگی و صنعتی در شهرستان بافق وجود دارند که میانگین مصرف آنها در فصول مختلف سال 10 هزار مترمکعب برآورد شده است.

سرپرست فرمانداری بافق، امام جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر از خط انتقال آب به مسکن مهر شهرستان بافق نیز بازدید کردند.