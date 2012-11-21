اتمام خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شیراز تا سال 94

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله اولویت های اصلی شرکت آب منطقه ای فارس رساندن آب از سد درودزن به شیراز از طریق خط دوم است که طی سال های گذشته صحبت های فراوانی در این خصوص مطرح شده است.

این پروژه در حالی مورد توجه همگان قرار گرفته که خط دوم آب رسانی به شیراز از سد درود زن ناجی سال 1430 خواهد بود زیرا مطابق با مباحث جمعیت شناسی در این سال شهر شیراز با کمبود آبی به میزان 88 میلیون متر مکعب مواجه خواهد شد که با استفاده از خط دوم آب رسانی شیراز این مشکل برطرف می شود.

این درحالی است که اکنون 30 درصد از آب مورد نیاز شهر شیراز از سد درود زن تامین می شود.

اما عملیات اجرایی این پروژه پس از سال ها مطالعه از اواخر نیمه دوم سال 90 توسط قرار گاه خاتم الا نبیا شروع شد.

پیشرفت 24 درصدی خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شیراز

مدیرعامل آب منطقه ای فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شیراز، گفت: خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شیراز 24 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حمیدرضا دهقانی افزود: پس از انجام مطالعات دقیق، عملیات اجرایی این پروژه بزرگ از سال گذشته با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان آغاز شد.

وی با بیان اینکه با احداث و راه اندازی خط دوم آب رسانی از سد درودزن به شیراز بخش زیادی از مشکلات آب این منطقه بر طرف می شود، تاکید کرد: میزان دبی این خط سه هزار لیتر در ثانیه است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس تصریح کرد: 60 میلیون متر مکعب آب در سال توسط این خط لوله به شیراز منتقل می شود.

دهقانی در خصوص زمان اتمام این پروژه یادآور شد: این پروژه چهار ساله است و سال 94 خط دوم آب رسانی از سد درودزن به شیراز راه اندازی خواهد شد.

خط دوم آب رسانی از سد درودزن به شیراز فعال است

اما مدیر این پروژه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: خط دوم آب رسانی از سد درودزن به شیراز به سرعت در حال انجام است.

نوذر جلالی افزود: 79 کیلومتر طول این خط است که شامل تونل، تصفیه خانه، جاده و.... است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود تنها پیمانکاری که می توانست این پروژه سنگین را اجرایی کند قرار گاه خاتم الانبیا بود که خوشبختانه پس از امضاء قرار داد فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیر پروژه خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز یادآور شد: با راه اندازی این خط تنها بحث آبرسانی به شیراز مطرح نیست بلکه بخشی از شهرستانهای اطراف نیز تحت پوشش قرار می گیرند.