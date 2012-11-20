به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ابویی اظهار داشت: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و ارتقا فرهنگ عمومی خانواده ها و نیاز مبرم آنها به یک رسانه سهل الوصول در طول شبانه روز، رادیو یزد با توجه به سیاستهای ابلاغی سازمان صدا و سیما از اول آذر به جمع شبکه های 20 ساعته می پیوندد.

وی با بیان اینکه برنامه های قبلی رادیو همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: امیدواریم بتوانیم برنامه های جدیدی به فهرست کنداکتور برنامه های رادیو یزد اضافه کنیم ولی در حال حاضر در ساعات اضافه شده برنامه های خانواده و سلامت و برنامه هایی با مضامین مذهبی برای علاقمندانی که موفق به شنیدن این برنامه ها در طول روز نشده اند، پخش خواهد کرد .

ابویی با اشاره به اینکه رادیو رسانه ای ایست که در تمام اقشار و خانواده ها به سهولت مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: باید بتوانیم نیاز تمام سلایق و خواسته عوام و خواص را در رادیو در حد مقبول برآورده کنیم.

وی یادآور شد: در ساعات اضافه شده به رادیو یزد برنامه های خشت اول، راه روشن و پیک سلامت و احتمالا یک برنامه جدید از صدای مرکز یزد پخش می شود.

بخش خبری 13:30 در شبکه تابان راه اندازی شد

مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد گفت: بخش خبری 13:30 به بخشهای خبری سیما در معاونت اطلاعات و اخبار مرکز یزد اضافه شد .

سید حسن آسایش با اعلام اینکه از اول آذر ماه سال جاری یک بخش خبری دیگر به بخشهای خبری سیما، در معاونت اطلاعات و اخبار افزوده می شود، گفت: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و انعکاس به موقع اخبار به ویژه رویدادهای شهرستانها، معاونت اطلاعات و اخبار مرکز یزد اقدام به راه اندازی یک بخش خبری تلویزیونی کرده است.

وی با توجه به اهمیت اخبار شهرستانها بیان داشت: این بخش به خبرهای شهرستانهای استان می پردازد و روزانه دو شهرستان اخبار منطقه خود را اطلاع رسانی می کنند.

آسایش عنوان کرد: در این بخش خبری چهار دقیقه به هر شهرستان اختصاص داده شده است که می توانند تحولات یک هفته ای شهرستان خود را در قالب یک باکس خبری ارائه کنند.

معاونت اطلاعات و اخبار با راه اندازی این بخش جدید خبری تلویزیونی، در ساعتهای 13:30، 16:45، 20:45 و 22:45 برای مخاطبان اخبار پخش می کند.

مستند "این حسین کیست" در شبکه تابان

یزد علاوه بر اینکه در بین شهر های مذهبی ایران به عنوان دارالعباده معروف شده با توجه به برگزاری مراسم های متعدد عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به حسینه ایران نیز مشهور است.

مستند "این حسین کیست" با دستمایه قرار دادن این همایش عظیم و شور حسینی، نوحه خوانی و مداحی، حسینه ایران را از لحاظ سیر تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد .

در این مستند با حضور کارشناسان مذهبی نوحه خوانی و مداحی از لحاظ سیر تاریخی شعر و مضمون آن در نوحه خوانی و مداحی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

مستد این حسین کیست به تهیه کنندگی علی محمد خادمی و کارگردانی محسن عباسی سرچشمه و اجرای علی دهقان پور در 13 قسمت در ایام حزن و اندوه محرم در سیمای شبکه تابان تولید می شود.