ارائه راهکارهای علمی و عملی برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولیپوری در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی این شهرستان با اشاره به جایگاه کتاب در فرهنگ اسلامی گفت: در تشریح نقش و اهمیت کتاب همین بس که معجزه پیامبر اکرم(ص) نیز کتاب با عظمت قرآن کریم است و این مهم از اهمیت بالای آن در فرهنگ اسلامی حکایت دارد.

مرتضی ولیپوری خطاب به دستگاههای اجرایی و متولیان عرصه کتاب و فرهنگ شهرستان خرمآباد، اظهارکرد: همه ما وظیفه داریم نسبت به گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه به عنوان حلقه مفقوده در میان قشر جوان و نیاز جامعه امروزی تلاش و مساعدت بیشتر داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این خصوص میبایست دستگاههای متولی با دقت و توجه بیشتری نسبت به جذب افراد کتابخوان و ارائه راهکار علمی و عملی برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه اقدام کنند.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی خرم آباد اقدامات صورت پذیرفته در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح شهرستان را امیدوارکننده دانست و گفت: در این راستا حرکات و اقدامات خوبی صورت گرفته است اما تا مطلوب نهایی فاصله وجود دارد.

ولیپوری برگزاری نمایشگاههای کتاب در سطح شهرستان، اعزام کتابخانه های سیار به مناطق روستایی و حاشیهای شهر، ثبتنام رایگان مقطعی علاقمندان در کتابخانهها، تجهیز کتابخانههای پایگاههای بسیج، مساجد و مدارس، تهیه و توزیع بستههای فرهنگی در میان علاقمندان و... را از جمله اقدامات صورت گرفته مؤثر در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برشمرد.

شهردار خرم آباد نیز در خصوص موضوع توقف عملیات احداث پروژه زیبا کنار گفت: موانع اداری موجود در پرونده ساخت این پروژه رفع شده و ما آمادگی داریم در جلسه ای با حضور مدیران اداره کل راه و شهرسازی و کتابخانه های عمومی روند ادامه کار را از سر بگیریم تا در اسرع وقت این مکان فرهنگی را نیز تحویل شهروندان خرم آبادی دهیم.

هرمز نصیری اضافه کرد: وظیفه شهرداری به عنوان یک نهاد فرهنگی و شهروند مدار در قبال کتابخانه های عمومی بیشتر از آن چیزی است که قانون تعریف کرده است چرا که ما اعلام کرده ایم علاوه بر سهم نیم درصد کتابخانه ها، هر کاری از دستمان بربیاید برای ارتقاء شاخص های فرهنگی شهر انجام دهیم.

در پایان این جلسه فرهاد طهماسبی، یکی از اعضای حقیقی انجمن 200جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود را به یکی از کتابخانه های عمومی شهر خرم آباد اهدا کرد.