خادمان عرصه کتاب در خوزستان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت بیستمین هفته کتاب، از فعالان عرصه کتاب استان خوزستان با حضور نماینده خوزستان درمجلس خبرگان رهبرِی، استاندار خوزستان و دیگر مسؤولان اجرایی استان تقدیر شد.

در این مراسم کتابداران نمونه، کتابخوانان نمونه، مدیران نمونه استان، کتابخانه‌‌ های عمومی نمونه، خیران نمونه و کتابداران پیشکسوت استان خوزستان معرفی شدند.



همچنین در مراسم بزرگداشت هفته کتاب ویژه برنامه‌ای هم به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) اجرا شد.



در حال حاضر به طور متوسط به ازای هر27 هزار و 500 نفر در استان یک باب کتابخانه عمومی در استان خوزستان وجود دارد.



همه ساله هفته کتاب از 20 لغایت 26 آبان ماه با توجه به اهمیت کتاب و کتابخوانی گرامیداشته می شود.