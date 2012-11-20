روزانه 180 تن آرد در کارخانه نهاوند تولید می شود

مومن علی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید کارخانه آرد نهاوند بعد از آزاد سازی فروش آرد، افزایش یافته است و روزانه به 180 تن رسیده است.

وی گفت: در این کارخانه سه نوع آرد 18 درصد،12 درصد و 7 درصد مختص به نانوایی ها تولید میشود که از لحاظ مرغوبیت در غرب کشور بی نظیر است.

خزایی افزود: در سال جاری 18 هزار تن گندم از کشاورزان استان همدان، گلستان و مرکزی به قیمت هر کیلو 370 تومان خریداری شده که از قیمت کف بازار بیشتر بوده است.

وی گفت: تولیدات آرد این کارخانه به استان لرستان و استان همدان به خصوص شهرهای همدان، ملایر و بهار صادر می شود.

مدیر کارخانه آرد نهاوند با بیان اینکه مقدار 300 تن آرد مازاد ماهیانه این کارخانه است گفت: مشکل فعلی این کارخانه، مقدار سبوس اختصاص یافته است که جوابگوی تولیدات نیازهای کارخانه نیست.

وی گفت: در سه ماه گذشته 500 میلیون تومان اعتبار صرف خرید دستگاهای تمام اتوماتیک جدید در این کارخانه شده است.

وی در پایان گفت: این کارخانه برای 33 نفر به صورت دائم اشتغال فراهم کرده و برای 100 نفر نیز به صورت غیر مستقیم زمینه اشتغال را فراهم کرده است.