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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

تیم فوتسال بانوان کوهدشت در مسابقات لیگ دسته سه کشور قهرمان شد

تیم فوتسال بانوان کوهدشت در مسابقات لیگ دسته سه کشور قهرمان شد

کوهدشت - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال بانوان کوهدشت برسکوی قهرمانی رقابت های لیگ دسته سه کشور ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که به مدت پنج روز و به میزبانی یاسوج برگزار شد، تیم هایی از استانهای مختلف کشور با هم به رقابت پرداختند.

در این مسابقات تیم بانوان کوهدشت که به همراه تیم فوتسال بانوان ازنا، با نام افلاک طیور لرستان و به عنوان نماینده لرستان به این مسابقات اعزام شده بود توانست مقام نخست را از آن خود کند و به مرحله بعد مسابقات لیگ راه یابد.

همچنین تیم فوتسال ازنا دیگر نماینده لرستان در این رقابت ها به مقام سوم رسید.

بنابراین گزارش تیم فوتسال بانوان دهدشت نیز به مقام دوم این دوره از رقابت ها دست یافت.

کد مطلب 1748880

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