250 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی در ناجا اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم محمد قصری ظهر سه شنبه در حاشیه شورای سیاستگذاری همایش ملی خراسان جنوبی؛ نظم و امنیت در جمع خبرنگاران در بیرجند، اظهارداشت: این تعداد طرح در 32 استان کشور در دست تهیه و اجرا است.

وی عنوان کرد: پلیس شایسته، شاخص های کارآمدی پلیس، فرهنگ سازمانی در ساختار پلیس از شاخصترین موضوعات در این طرح های تحقیقاتی است.

سردار قصری همچنین به فعالیت 60 واحد تحقیقاتی در نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: این طرح ها در 22 رسته خدمتی در حال تهیه است.

رئیس سازمان تحقیقات و نوآوری ناجا در ادامه از برگزاری همایش علمی مدیریت دانش و پلیس دانش بنیان در سال جاری خبر داد و گفت: این همایش علمی در 18 آذرماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در راستای برگزاری این همایش نمایشگاهی از ارائه دستاوردهای پنج ساله، 60 حوزه تحقیقاتی نیروی انتظامی برپا خواهد شد.

سردار قصری با اشاره به اینکه منابع اعتباری ناجا از سه محل تامین می شود، عنوان کرد: نیروهای مسلح، وزرات علوم و ناجا محل های تامین اعتبارهستند.

رئیس سازمان تحقیقات و نوآوری ناجا در پایان یادآور شد:امسال 20 میلیارد تومان برای تحقیقات این سازمان از سوی نیروی انتظامی هزینه شده است.