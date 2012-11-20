نمایش "به گرگ ها شلیک کنید" در همدان روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر،حسین صفی، کارگردان پیشکسوت هنرهای نمایشی استان همدان، از 11 آذر ماه به مدت 15 شب نمایش "به گرگ ها شلیک کنید" را به روی صحنه می برد.

بر اساس این گزارش، این نمایش سه اپیزودی، روایتی سیاسی اجتماعی است که در سه دوره زمانی تاریخ انقلاب اسلامی از آغاز انقلاب تا کنون به وقوع می پیوندد.

کیانوش بهروز پور، مجید بهرامی نژاد، مینا امامی، حمیدرضا کاظمی و مائده شهوازی از بازیگران این نمایش هستند و حسین صفی این درام را نوشته است.

نمایش "به گرگ ها شلیک کنید" از 11 آذر ماه هر روز ساعت 17 و 30 دقیقه در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا به روی صحنه می رود.

اجرای نمایش "همیشه به نام او" در مجتمع بوعلی سینا

نمایش مذهبی و دفاع مقدسی "همیشه به نام او" به کارگردانی و نویسندگی فواد ابراهیمیان در پلاتوی شماره یک مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان به روی صحنه رفته است.

فواد ابراهیمیان در این نمایش دو داستان موازی را به روی صحنه می برد که هر دو به یک پایان معنوی می رسند.

وی در این خصوص اظهار داشت: نمایش "همیشه به نام او" دو داستان را در شرایط مکانی مختلف نقل می کند که یکی در صحنه جنگ در دروران دفاع مقدس و دیگری در روستایی دور افتاده اتفاق می افتد.

این کارگردان و نویسنده ادامه داد: وقوع بحران در دو داستان باعث روی آوردن شخصیت ها به قرآن و رفع مشکل با استمداد از کتاب آسمانی مسلمانان می شود.

وی گفت: مرتضی تحصیلی، مهدی کوثری، محمود غفاری و سید سجاد شاطریان از بازیگران این نمایش هستند و طراح صحنه، مرضیه درخشان نیا، طراح بروشور و پوستر، حسام الدین شهیری همدانی، نورپرداز یونس تکمه داش، آهنگساز نادر شهسواری، نوازندگان، امیرپرنژاد، مهدی خالقی و نادر شهسواری هستند.

نمایش " همیشه به نام او" به مدت 10 شب به صورت رایگان در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا اجرای عمومی می شود.

قدردانی مدیرکل هنرهای نمایشی کشور از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان

مدیرکل هنرهای نمایشی کشور با ارسال سپاس نامه ای از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برای برگزاری موفق نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان قدردانی کرد.

در متن این لوح سپاس آمده است: برگزاری موفق و پرشکوه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان بی شک مرهون همت، برنامه ریزی و تلاش صادقانه مجموعه بزرگی از مدیران، هنرمندان و همکاران و شهروندان ارجمند و شایسته شهر و استان همدان است.

قادر آشنا افزوده است: تثبیت و اعتلای جایگاه ارزشمند این جشنواره در جهان بی گمان نیازمند تداوم این همدلی و همت همگانی است.

وی در پایان آورده است: بدینوسیله از جنابعالی و تمامی همکاران ستاد برگزاری جشنواره، هنرمندان تلاشگر استان همدان و مدیران و مسئولان شهر و استان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی قدردانی و تشکر می نمایم.

20 درصد موقوفات اسدآباد وقف امام حسین(ع) است

سرپرست اداره اوقاف شهرستان اسدآباد گفت: 20 درصد موقوفات شهرستان اسدآباد وقف روضه خوانی اباعبدالله(ع) است.

حسن نوروزی با بیان اینکه اسدآباد دارای 17موقوفه است، اظهار داشت: سه موقوفه شهرستان که شامل ساختمان اداری، مسکونی، مغازه و زمین زراعی روستا است، وقف برپایی روضه خوانی حضرت اباعبدالله(ع) است.

وی ادامه داد: موقوفات مرحوم بکایی و فرمانفرما از جمله موقوفاتی است که با نیت برپایی روضه خوانی حضرت اباعبدالله(ع) است.

نوروزی اضافه کرد: پنج مبلغ به مساجد چهار روستا و امامزاده احمد سیدان در ماه محرم اعزام شدند که وظیفه ترویج فرهنگ وقف، سخنرانی با محوریت رسالت امام حسین(ع)، آشنا سازی مردم با خرافات و تحریفات عاشورایی و روضه خوانی و برپایی نماز جماعت را بر عهده دارند.

پانزدهمین کارگاه "از ایده تا طرح" در همدان برگزار شد

کارشناس مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان همدان از برپایی پانزدهمین کارگاه "از ایده تا طرح" خبر داد.

نیما بیگلریان اظهار داشت: پانزدهمین نشست کارگاه "از ایده تا طرح" با موضوع ایده های ناب عاشورایی برگزار شد.

وی ادامه داد: این نشست با حضور اعضای فعال کانون نمایشمنامه نویسی حوزه هنری استان همدان برگزار شد و نوجوانان و جوانان علاقمند به هنر نمایشنامه نویسی ایده های خود را با محوریت عاشورا روی کاغذ آوردند.

وی با بیان اینکه در پایان ماه، ایده برتر در بانک ایده و طرح حوزه هنری همدان قرار می گیرد، گفت: کارگاه های ایده تا طرح واحد نمایش حوزه هنری استان همدان هر ماه بایک موضوع خاص و در دو نشست برگزار می شود.

بیگلریان افزود: تا کنون پنج ایده برتر در پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری استان همدان قرار گرفته است.

پانزدهمین نشست کارگاه "از ایده تا طرح" سه شنبه 30 آبان در محل حوزه هنری استان همدان برگزار شد.

سومین کتاب تألیفی مربیان فنی و حرفه‌ای همدان چاپ شد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان از چاپ سومین کتاب تألیف شده توسط مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای همدان خبر داد.

سید مهدی باقری اظهار داشت: کتاب "مجموعه سئوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت نقشه‌بردار درجه یک" مطابق با عناوین استانداردهای مهارتی و آموزشی و مشتمل بر درسنامه، سئوالات نظری چندگزینه‌ای، پاسخ‌های تشریحی و آزمون‌های آزمایشی و عملی است.

وی در خصوص سرفصل‌های این کتاب اظهار داشت: کتاب در 11 فصل تألیف شده و پیرامون موضوعاتی چون اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع با ترازیاب، اندازه‌گیری زاویه، قرائت فاصله به روش مستقیم، اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع به روش غیر مستقیم، تهیه موقعیت نقاط اصلی، برداشت عوارض زمین به روش تاکئومتری به بحث و بررسی پرداخته است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان همدان افزود: کتاب‌های مجموعه سئوالات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای مهارت‌آموزان، دانش‌آموزان کار و دانش، متقاضیان آزمون‌های ادواری و مربیان قابل استفاده است.

کارگاه آموزش تفکر فلسفی به دانش آموزان در همدان برگزار شد

کارگاه آموزشی ارائه راهکارهای مناسب برای پرورش تفکر منطقی و فلسفی در دانش آموزان با حضور معلمان و مدیران مدارس خاص قرآنی استان همدان برگزار شد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش دراین کارگاه آموزشی گفت: دانش آموزان باید توانایی چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند و در زندگی روزمره خود به کار ببرند.

معصومه معصومیان افزود: دانش آموزان باید به جای ذخیره سازی حقایق علمی با مسائلی که در زندگی واقعی با آنها روبرو می شوند، درگیر شوند.

وی افزود: این کارگاه آموزشی به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای تحول بنیادین آموزش و پرورش که توجه ویژه نسبت به آموزش تفکر منطقی و فلسفی در دانش آموزان دارد برگزار شد.

نمایش «گلاب» از همدان اثر برگزیده جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آهوانه مشهد شد

نمایش عروسکی «گلاب» کاری از محسن پورقاسمی اثر برگزیده نخستین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آهوانه شد.

در نخستین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آهوانه که به همت مؤسسه فرهنگی هنری آستان قدس رضوی برگزار شد نمایش‌های منتخب جشنواره‌های رضوی به نمایش درآمدند.

شش نمایش عروسکی، صحنه‌ای و تلفیقی از شهرهای تهران، همدان و مشهد از 7 تا 25 آبان در جشنواره آهوانه به روی صحنه رفتند و نمایش «گلاب» به کارگردانی محسن پورقاسمی برترین اثر جشنواره از نگاه مخاطب معرفی شد.

گفتنی است در پایان مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آهوانه، مدعوین به تماشای اجرای ویژه نمایش "گلاب" نشستند.