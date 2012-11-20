  1. اقتصاد
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

غضنفری اعلام کرد:

بازگشت تولید خودرو به‌حالت عادی؛ به‌زودی/ کاهش قیمت بازاری خودرو در راه است

بازگشت تولید خودرو به‌حالت عادی؛ به‌زودی/ کاهش قیمت بازاری خودرو در راه است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه به زودی روند تولید خودرو به حالت گذشته برمی‌گردد، از قول خودروسازان وعده داد که به‌زودی قیمت خودرو در حاشیه بازار کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خودروسازان به خاطر تحولات بین المللی کاهشی 50 درصدی در تولید داشتند، گفت: با این حال، آنها توانسته اند بر این شرایط غلبه کنند و به زودی روند تولید به حالت گذشته برمی‌گردد.

وزیر صنعت از برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان خبر داد و اظهارداشت: در حال حاضر آن‌طور که خودروسازان می‌گویند قطعاتی که امکان تهیه‌اش از خارج نبود در داخل تولید شده است و همچنین خودروسازان توانسته‌اند بخشی از مشکلات مربوط به  تسهیلات بانکی را برطرف کنند.

غضنفری از قول خودروسازان وعده داد که به زودی با افزایش تولید و کاهش قیمت بازار، شرایط بهتری بر بازار خودرو حاکم شود.
 

کد مطلب 1748884

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها