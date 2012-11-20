به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خودروسازان به خاطر تحولات بین المللی کاهشی 50 درصدی در تولید داشتند، گفت: با این حال، آنها توانسته اند بر این شرایط غلبه کنند و به زودی روند تولید به حالت گذشته برمیگردد.
وزیر صنعت از برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان خبر داد و اظهارداشت: در حال حاضر آنطور که خودروسازان میگویند قطعاتی که امکان تهیهاش از خارج نبود در داخل تولید شده است و همچنین خودروسازان توانستهاند بخشی از مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی را برطرف کنند.
غضنفری از قول خودروسازان وعده داد که به زودی با افزایش تولید و کاهش قیمت بازار، شرایط بهتری بر بازار خودرو حاکم شود.
غضنفری اعلام کرد:
بازگشت تولید خودرو بهحالت عادی؛ بهزودی/ کاهش قیمت بازاری خودرو در راه است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه به زودی روند تولید خودرو به حالت گذشته برمیگردد، از قول خودروسازان وعده داد که بهزودی قیمت خودرو در حاشیه بازار کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خودروسازان به خاطر تحولات بین المللی کاهشی 50 درصدی در تولید داشتند، گفت: با این حال، آنها توانسته اند بر این شرایط غلبه کنند و به زودی روند تولید به حالت گذشته برمیگردد.
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