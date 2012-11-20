به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خودروسازان به خاطر تحولات بین المللی کاهشی 50 درصدی در تولید داشتند، گفت: با این حال، آنها توانسته اند بر این شرایط غلبه کنند و به زودی روند تولید به حالت گذشته برمی‌گردد.



وزیر صنعت از برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان خبر داد و اظهارداشت: در حال حاضر آن‌طور که خودروسازان می‌گویند قطعاتی که امکان تهیه‌اش از خارج نبود در داخل تولید شده است و همچنین خودروسازان توانسته‌اند بخشی از مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی را برطرف کنند.



غضنفری از قول خودروسازان وعده داد که به زودی با افزایش تولید و کاهش قیمت بازار، شرایط بهتری بر بازار خودرو حاکم شود.

