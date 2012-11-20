  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

نظامیان فرانسوی از افغانستان خارج می شوند

نظامیان فرانسوی از افغانستان خارج می شوند

دولت افغانستان 400 نظامی خود را پیش از موعد از افغانستان خارج می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، فرانسه به حضور نظامی خود در افغانستان پایان می دهد. بر این اساس 400 نظامی فرانسوی مستقر در افغانستان طی ماههای آینده به کشور خود بازمی گردند.

این در حالی است که طبق برنامه اولیه، قرار بود نظامیان فرانسوی در پایان سال 2013 از افغانستان خارج شوند، اما با تصمیم دولت "فرانسوا اولاند" این نظامیان در تابستان آینده مسئولیت خود در تامین امنیت مناطق شمالی افغانستان را به نیروهای محلی داده و این کشور را ترک می کنند.
 
نظامیان فرانسوی از ابتدای لشکرکشی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان و به مدت 11 سال در این کشور حضور دارند.
 
گفتنی است با وجود خروج نظامیان فرانسوی حدود 500 نفر از نیروهای این کشور به بهانه آموزش نیروهای امنیتی افغان در افغانستان باقی می مانند.
کد مطلب 1748887

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