قطع درختان پارک جنگلی "جهان نما" کرج فعلا متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته تعدادی از درختان پارک جنگلی"جهان نما" در کرج به دلیل ادامه بزرگراه شهید همت در حالی قطع شد که این پارک منحصر به فرد ترین گونه های گیاهی را در دل خود جای داده است.



پارک جهان نمای کرج که قدمتش به نیم قرن می رسد در زمینی به مساحت هزار و 400 هکتار و در حد فاصل اتوبان تهران – کرج و بزرگراه شهید همت واقع شده است؛ پارکی که قرار بود زیباترین پارک کشور و زبانزد دنیا باشد. آنگونه که تاریخ برای این پارک روایت کرده است، جهان نمای کرج از بزرگان و نامداران کشورهای جهان قول گرفته بود که در سفرهایشان به این پارک به یادگار درختی بکارند تا حکایتی باشد برای آیندگان.



وجود درختان جوان و کهنسال پارک زمینه را برای نماد گردشگری طبیعی و تاریخی مهیا کرده است، گرچه امروز به بهانه اجرای طرحی ملی بخشی از این پاک بی نظیر در حال تخریب است.



براساس توافق اولیه ای که بین وزارت راه و شهرسازی، استانداری البرز و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حاصل شده بود، قرار بود مسیر احداث فاز دوم پروژه اتصال اتوبان شهید همت به اتوبان تهران- کرج با کمی انحراف از پارک جهان نما احداث شود تا کمترین آسیب به این اراضی ملی وارد شود.



براساس گزارش‌های موجود، عصر روز گذشته در اقدامی نابهنگام دست اندرکاران امر برای اجرای فاز دوم پروژه اتصال اتوبان شهید همت به اتوبان تهران- کرج تعدادی از درختان پارک جهان نما را قطع کرده اند و کسی هم در رابطه با این موضوع پاسخگو نیست.





قطع درختان بدون مجوز انجام شده



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: متاسفانه روز گذشته تعدادی از درختان این پارک بدون مجوز قانونی توسط پیمانکار پروژه قطع شدند؛ این در حالیست که نه سازمان جنگلها و نه اداره کل منابع طبیعی البرز هیچ یک مجوزی در این خصوص نداده اند.



توقف موقت قطع درختان "جهان نما"



حسین میررجبی افزود: طی این اقدام حدود 200 اصله درخت سوزنی برگ بین چهار تا 12 ساله این پارک قطع شد و گفته می شود ادامه این مسیر در ضلع شمالی این پارک موجب تخریب 900 متر از مساحت جهان نما می شود که به دنبال آن بیش از سه هزار اصله درخت نیز قطع خواهد شد.



وی در این ارتباط از اعزام نیروهای حفاظتی اداره کل برای جلوگیری از این اقدام خبر داد و گفت: قطع درختان فعلا متوقف شده اما این موضوع باید به صورت ویژه بررسی شود.



میررجبی تصریح کرد: این اقدام قانونی نبوده و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز مجوزی برای از بین بردن درختان برای احداث ادامه بزرگراه شهید همت صادر نکرده اند.





از طرفی از آنجه که وزارت راه و شهرسازی متولی پروژه بزرگراه شهید همت از مسیر تهران به سمت استان البرز است و اجرای طرح را به شرکت سهامی خاص بهار دیمه سپرده، انتظار می رود نسبت به رمزگشایی از موضوع اقدام کند.

طبق بند ج - ماده 147 سازمان پارک ها، بهره برداری از پارک تحقیقاتی جهان نما بر عهده سازمان پارک ها فضای سبز شهرداری کرج قرار دارد، اما همچنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور متولی پارک تحقیقاتی جهان نما در استان البرز است.