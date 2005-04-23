مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

- زكريا موسوي، تنها كسي كه در رابطه با حملات تروريستي 11 سپتامبر در آمريكا متهم شده است، در مقابل شش مورد اتهام توطئه رسما اقرار به گناه كرده است. وي ممكن است با مجازات مرگ روبرو شود.

- ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه در آستانه سفر به اسراييل هشدار داده است كه منع ايران از توسعه انرژي اتمي، براي اين كشور حقارت آميز خواهد بود و "عواقب جدي" به بار خواهد آورد.

- چين از سخنان نخست وزير ژاپن كه پشيماني و تاسف خود را از سياست نظامي اشغالگرانه كشور خود در سالهاي قبل از خاتمه جنگ جهاني دوم ابراز داشت، استقبال كرد.

- روسيه از كره شمالي خواست به پاي ميز مذاكرات شش جانبه پكن بازگردد.

- رييس‌ جمهور روسيه اعلام كرد فروش موشكهاي كوتاهبرد روسيه به سوريه طبق قرارداد طرفين عملي خواهد شد.

- ربايندگان سه خبرنگار رومانيايي با اعلام مهلت چهار روزه براي مقامات بخارست تهديد كرده اند در صورتي كه تا پايان اين مهلت، خواست آنها برآورده نشود سه خبرنگار گروگان گرفته شده را مي كشند.