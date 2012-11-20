رقابت نزدیک انتظامی و موسوی در انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره انتخابات نماینده مدیران در هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها در حال حاضر در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود و رقابت نزدیکی بین حسین انتظامی و سیدنظام موسوی برای انتخاب به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات در جریان است.

حسین انتظامی، علیرضا معزی، سید‌نظام‌الدین موسوی، محمد‌رضا بامدادیان، محمد‌رضا تقوی‌فرد، اصغر جمالی فرد، امید حلالی‌زاده، محمد‌ ودود حیدری، حمید رضایی، میعاد صادقی، نصرت‌الله طاقتی احسن، حامد احمدی، منصور غفوری، عبدالوحید فیاضی، علی محمدی، سید‌ابوالقاسم موسوی، مینا مهرنوش، ابوالحسن میری، هومن نامور و سیف‌الله یزدانی نظام‌آباد، نامزدهای شرکت در چهاردهمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها هستند.

این مراسم از ساعت 14 امروز شروع شده و هم اکنون نیز در جریان است.

