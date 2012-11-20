نمایندگی بورس در بافق راه اندازی می شود

علیرضا صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای راه اندازی نمایندگی شعبه کارگزاری مفید یزد در بافق نشستی با مدیر شعبه مرکزی یزد و ناظر بازار بورس اوراق بهادار یزد برگزار شده که در این نشست در مورد نحوه راه اندازی، ظرفیت ها و تجهیزات موجود تبادل نظر کردیم.
وی بیان کرد: اتاق بورس و سرمایه گذاری بافق با هدف ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی، توسعه دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایهگذاری و سهامداری در شهرستان و توسعه مستمر داراییهای فکری و سرمایه انسانی در بافق راه اندازی می شود.
صمدی عنوان کرد: دفتر شرکت کارگزاری مفید با عنوان کارگزار بورس خرید و فروش اوراق بهادار، کالا و سکه فعالیت می کند.
وی بیان داشت: راه اندازی دفتر بورس در بافق اشتغالزایی سه نفر را به دنبال خواهد داشت.
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