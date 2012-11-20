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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۳

صمدی:

نمایندگی بورس در بافق راه اندازی می شود

نمایندگی بورس در بافق راه اندازی می شود

بافق - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری بافق از راه اندازی نمایندگی شعبه کارگزاری مفید بافق در آینده ای نزدیک خبر داد.

علیرضا صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای راه اندازی نمایندگی شعبه کارگزاری مفید یزد در بافق نشستی با مدیر شعبه مرکزی یزد و ناظر بازار بورس اوراق بهادار یزد برگزار شده که در این نشست در مورد نحوه راه اندازی، ظرفیت ها و تجهیزات موجود تبادل نظر کردیم.

وی بیان کرد: اتاق بورس و سرمایه گذاری بافق با هدف ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، توسعه دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری در شهرستان و توسعه مستمر دارایی‌های فکری و سرمایه انسانی در بافق راه اندازی می شود.

صمدی عنوان کرد: دفتر شرکت کارگزاری مفید با عنوان کارگزار بورس خرید و فروش اوراق بهادار، کالا و سکه فعالیت می کند.

وی بیان داشت: راه اندازی دفتر بورس در بافق اشتغالزایی سه نفر را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 1748893

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