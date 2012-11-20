شاخص کل بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه داد و ستدهای این روز، شاخص کل 44 واحد بالا رفت و در رقم 31 هزار و 140 نشست. شاخص صنعت نیز با رشدی 42 واحدی در عدد 26 هزار و 89 قرار گرفت. همچنین شاخص بازار اول با 35 واحد صعود به رقم 25 هزار و 121 رسید و شاخص بازار دوم با رشدی 71 واحدی در عدد 47 هزار و 660 قرار گرفت.

نمادهای هلدینگ پارسیان، ملی مس، سایپا، ایران خودرو و پالایش نفت تبریز بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص داشتند. این در حالی بود که دو نماد مپنا و فولاد مبارکه با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص از رشد بیشتر این متغیر جلوگیری کردند.



معامله گران در بازار این روز 244 میلیون و 798 هزار برگه سهم و حق تقدم را در 23 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند. ارزش معاملات این روز 537 میلیارد ریال بود. همچنین در پایان مبادلات ارزش روز بازار به رقم 141 هزار و 719 میلیارد تومان رسید.



صدرنشینی بازار نیز بابیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سرمایه گذاری بوعلی،موتوژن، قطعات اتومبیل ایران، ایران خودرو، صنایع شیمیایی سینا، بانک انصار و سایپا بود.



در مقابل نمادهای کشت و صنعت پیاذر، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی، قند شیرین خراسان، فرآورده های نسوز آذر، پاکسان، نورد آلومینیوم و کشت و صنعت چین چین با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.



پر بیننده ترین نمادهای بازار نیز پالایش نفت بندرعباس، بانک ملت، فولاد مبارکه، ملی مس، سایپا، ایران خودرو و کالسیمین بودند. نمادهای ایران خودرو، فولاد خراسان، فولاد امیر کبیر کاشان، سیمان قائن، بانک انصار، حفاری شمال و ایران خودرو دیزل با طولانی ترین صف های خرید واجه شدند.



در این بین، سهامداران شرکت های پالایش نفت بندرعباس، قند شیرین خراسان، گروه صنعتی ملی، آلومینیوم ایران، داروسازی اسوه، شیر پاستوریزه پگاه خراسان و کنترل خوردگی تکین کو برای خروج از این سهام، سنگین ترین صفهای فروش را در این نمادها تشکیل دادند.



در پایان معاملات روز سه شنبه از 244 میلیون برگه سهمی که داد و ستد شد بیشترین حجم معاملات متعلق به نمادهای بانک ملت، حق تقدم سرمایه گذاری سایپاف پلی اکریل، بانک کارافرین، سرمایه گذاری ملت، ایران ترانسفو و ماشین سازی اراک بود.