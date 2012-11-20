آموزش و زیرسازی مقابله با افزایش تلفات پازل گمشده در بلایای طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌احسان ‌سیف ظهر سه شنبه همایش علمی آموزشی چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در زنجان با بیان اینکه در بررسی های انجام گرفته بیشترین تلفات ناشی از وقوع زلزله در ایران را قشر زنان تشکیل می دهند افزود: آموزش های ارائه شده به این قشر تاثیر بسزایی در هنگام مواجه با وقوع زلزله دارد.

وی ادامه داد: در مبارزه و آموزش مقابله با افزایش تلفات هر شخص باید به اندازه وسع خود قدم بردارد، زیرا مشکلات و مسائل آموزشی زیاد است، ولی عقب‌نشینی جایز نیست و اگر دانش‌آموزان توانستند مکان‌های مناسب برای پناه‌گیری و خروج را بشناسند، رسالت آموزش به خوبی انجام شده است.

سیف افزود: 55 درصد حوادث طبیعی در جهان مربوط به زلزله است که در این عامل موجب ایجاد 30 درصد نماشی بر اثر حوادث طبیعی می شود..

کارشناس گروه آموزش‎‌های همگانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تأکید کرد: یک چرخه آموزشی موفق باید ساده و قابل فهم، مستمر، دارای منبع موثق و معتبر علمی، بدون ایجاد ترس در جامعه و عدم اختلال در توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه باشد و در قدم اول باید به دانش‎آموزان و خانواده‎های آن‌ها آموزش داد که خطرات بالقوه مدرسه و خانه خود را شناسایی کنند و در رفع آن‌ها بکوشند.

سیف افزود: برای این منظور باید به افراد آموزش داد که در خانه خود اتاق به اتاق حرکت کنند و اجسام با شرایط مختلف را که توانایی ایجاد خطر دارند، شناسایی کنند و با یک برنامه‌ریزی و ایمن‎سازی غیرسازه‌‎ای منزل و تکرار و تمرین خروج به هنگام زلزله و آموزش خود امدادی بتوانند تلفات را کاهش دهند.



وی گفت: انتقال یافته ها و آموزش ها، ترویج روحیه مشارکت های مردمی و ترویج خود امدادی از جمله مسائلی است که در هنگام وقوع و بعد از زلزله بسیار اثر گذار است