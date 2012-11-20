آموزش و زیرسازی مقابله با افزایش تلفات پازل گمشده در بلایای طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاحسان سیف ظهر سه شنبه همایش علمی آموزشی چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در زنجان با بیان اینکه در بررسی های انجام گرفته بیشترین تلفات ناشی از وقوع زلزله در ایران را قشر زنان تشکیل می دهند افزود: آموزش های ارائه شده به این قشر تاثیر بسزایی در هنگام مواجه با وقوع زلزله دارد.
وی ادامه داد: در مبارزه و آموزش مقابله با افزایش تلفات هر شخص باید به اندازه وسع خود قدم بردارد، زیرا مشکلات و مسائل آموزشی زیاد است، ولی عقبنشینی جایز نیست و اگر دانشآموزان توانستند مکانهای مناسب برای پناهگیری و خروج را بشناسند، رسالت آموزش به خوبی انجام شده است.
سیف افزود: 55 درصد حوادث طبیعی در جهان مربوط به زلزله است که در این عامل موجب ایجاد 30 درصد نماشی بر اثر حوادث طبیعی می شود..
کارشناس گروه آموزشهای همگانی پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله تأکید کرد: یک چرخه آموزشی موفق باید ساده و قابل فهم، مستمر، دارای منبع موثق و معتبر علمی، بدون ایجاد ترس در جامعه و عدم اختلال در توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه باشد و در قدم اول باید به دانشآموزان و خانوادههای آنها آموزش داد که خطرات بالقوه مدرسه و خانه خود را شناسایی کنند و در رفع آنها بکوشند.
سیف افزود: برای این منظور باید به افراد آموزش داد که در خانه خود اتاق به اتاق حرکت کنند و اجسام با شرایط مختلف را که توانایی ایجاد خطر دارند، شناسایی کنند و با یک برنامهریزی و ایمنسازی غیرسازهای منزل و تکرار و تمرین خروج به هنگام زلزله و آموزش خود امدادی بتوانند تلفات را کاهش دهند.
وی گفت: انتقال یافته ها و آموزش ها، ترویج روحیه مشارکت های مردمی و ترویج خود امدادی از جمله مسائلی است که در هنگام وقوع و بعد از زلزله بسیار اثر گذار است
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