پیروی و اطاعت پذیری از ولی خدا، نتیجه عزاداری سیدالشهدا(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان گفت: کربلا زمین نیست بلکه زمینه است و عاشورا نیز نقطه پایان نیست بلکه نقطه آغاز است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: سیدالشهدا (ع) جریانی را پایه گذاری کرد که تمام استعدادهای بشریت در آن به نمایش گذاشته شده است.

حجت الاسلام لطفیان اظهار داشت: بنی امیه با فریب مردم، برخی مفاهیم دینی از جمله اطاعت از پیشوا، لزوم جماعت و حرمت نقض را به نفع خویش تغییر داده به گونه ای که برخی از متدینین کج فهم با قصد قربت به رویارویی با فرزند پیامبر شتافتند.

حجت الاسلام لطفیان گفت: سیدالشهدا(ع) مردم را به اطاعت در معروف فرا خواند، در صورتی که بنی امیه با جابجایی ارزش ها، اطاعت از ستمگر را جایگزین اطاعت از ولی خدا کردند.

تشکیل کمیته فرهنگی در هیئات مذهبی ضروری است

مسئول اداره تبلیغات اسلامی بشرویه گفت: به منظور برنامه ‌ریزی و اجرای برنامه‌ های فرهنگی، تشکیل کمیته فرهنگی در هیئات مذهبی سطح شهرستان ضروری است.

حجت‌الاسلام رضا بهشتی ‌فر در دوره آموزشی مدیریت در تشکل‌های دینی و آسیب ‌شناسی عزاداری در بشرویه اظهار کرد: ماه محرم، تاریخ یک تحول عمیق در مکتب اسلام و فرهنگ شیعه است که یادآور حماسه‌ آفرینی اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در کربلا است.

وی ادامه داد: در فرهنگ شیعه، نام محرم با عاشورا، کربلا و امام حسین(ع) که علیه فرهنگ منحرف و نظام سیاسی فاسد قیام کرد، پیوند خورده است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی بشرویه با بیان اینکه عمل به سیره و رفتار امام حسین(ع)، وظیفه پیروان و شیعیان آن حضرت است، تصریح کرد: اباعبدالله(ع) با هدف اصلاح امت جدش و احیای امر به معروف و نهی از منکر مسیر حق را پیمود و اینک دوستداران و شیفتگان آن حضرت باید با عزاداری و سوگواری برای امام حسین(ع) و یارانش، مکتب اسلام را تبلیغ کنند.

حجت الاسلام بهشتی‌ فر افزود: باید از تمام امکانات موجود برای اجرای برنامه‌ های ماه محرم به نحو مطلوب بهره ببریم و در این ارتباط باید مسئولان هیئات مذهبی به ویژه مداحان با استفاده از اجتماع حداکثری مردم و برنامه ‌ریزی، مراسمات عزاداری را برگزار کنند.

وی تشکیل کمیته فرهنگی در هیئات مذهبی برای برنامه ‌ریزی و اجرای برنامه ‌های فرهنگی در شهرستان را ضروری دانست و گفت: این کمیته باید با برگزاری جلسات مختلف در طول سال برای اجرای برنامه ‌های فرهنگی در هیئات و در مناسبت‌های مختلف برنامه ‌ریزی داشته باشند.

بهشتی ‌فر اضافه کرد: هیئات مذهبی قرائت قرآن و برگزاری نماز را در اولویت برنامه‌های ماه محرم قرار دهند.