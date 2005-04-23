خبرنگاران رومانيايي ربوده شده در عراق تهديد به مرگ شدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، شبكه الجزيره شب گذشته نوار ويدئويي جديدي را ازسه خبرنگار رومانيايي ربوده شده درعراق پخش كرد.

در نوار ويدئويي جديد گروگان گيران با تعيين يك ضرب الاجل چهار روزه تهديد كردند درصورتي كه مقامات بخارست خواست آنها برآورده نسازند، آنها ناگزير از كشتن سه خبرنگار خواهند بود.

گروگانگيران با اعلام اين ضرب الاجل چهار روزه تهديد كرده اند در صورتيكه بخارست نيروهاي خود در عراق را تا پايان اين زمان خارج نكند، سه خبرنگار را زنده نمي گذارند.

سه گروگان رومانيايي در اين نوار ويدئويي در حالي نمايش داده مي شوند كه ملتمسانه از مقامات خود مي خواهد كه براي نجات آنها خواست گروگان گيران را عملي كنند و اعلام مي كنند كه درصورت برآورده نشدن خواست گروگان گيران ظرف چهار روز آنها كشته خواهند شد.

اين سه گروگان رومانيايي عبارتند از: ماري جين يون گزارشگر تلويزيون Prima ، سورين ميسكوسي فيلمبردار و ادوارد اوهانيزين خبرنگار اعزامي آنها به عراق.