تجاوز به غزه دستاوردی برای اسرائیل ندارد/ افزایش اعتبار حماس بعد از پایان جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، "یاگیل لوی" یکی از جامعه شناسان و اساتید دانشگاه در سرزمینهای اشغالی در گفتگو با روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان درباره این اظهار نظر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه ارتش اسرائیل و دفاع ضد هوایی این رژیم تقریبا همه موشکهای فجر حماس را خنثی کرده است، اظهار داشت : موشکهایی که به سوی تل آویو شلیک می شوند از مدلهای مختلفی هستند که هنوز کاملا نابود نشده اند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اسرائیل با تجاوز به غزه چه چیزی به دست می آورد؟ گفت : یک حمله زمینی به نوار غزه هیچ دستاوردی برای اسرائیل نخواهد داشت. با هجوم نیروهای زمینی رژیم صهیونیستی به این منطقه هیچ چیزی که تا به حال اسرائیل در حملات هوایی نتوانسته به دست آورد به دست نخواهد آمد.من اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر اعزام نیروهای زمینی به غزه را چیزی جز یک تهدید نمی دانم. دولت نتانیاهو در این باره بلوف می زند.

این کارشناس صهیونیست در ادامه با تاکید بر اینکه اسرائیل برای اینکه بلوف خود درباره حمله زمینی به غزه را توجیه کند،اعلام کرده است که دهها هزار نیرو را برای این کار بسیج کرده است.

وی در ادامه مقایسه ای بین جنگ 22 روزه چهار سال پیش صهیونیستها علیه غزه با جنگ اخیر کرده و گفت: در جنگ 22 روزه حدود 10 هزار سرباز مشمول نظام وظیفه بسیج شدند. این بار هفتاد و پنج هزار سرباز برای این جبهه اعلام شده است. ما می توانیم به این نتیجه برسیم که در اینجا صرفا مسئله برای اسرائیل قدرت نمایی است تا طرف مقابل را مجبور کند هر چه سریعتر کوتاه بیاید.

این کارشناس صهیونیست در ادامه این گفتگو اظهار داشت : تنها هدف جنگ غزه کشتار و گسترش ویرانی ها در نوار غزه است تا موضع اسرائیل در مذاکرات احتمالی با حماس را تقویت کند و نیروی مقاومت را مجبور کند کاری را انجام دهد که وزیر جنگ اسرائیل درخواست می کند. اسرائیل می خواهد به زعم خود حماس را به زانو درآورده تا التماس به آتش بس کند. یک چنین عملیاتی هیچ هدف مشخص و دست یافتنی ندارد.

وی افزود: ما باید تنها به جنگ 22 روزه غزه بنگریم که هیچ چیزی به غیر از کشته های فراوان و در پایان هم تصویب گزارش جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه موسوم به گزارش گلدستون در سازمان ملل را نصیب اسرائیل نکرد.

"لوی " در بخش پایانی این گفتگو خاطر نشان کرد: به نظر من در روزهای آینده مذاکراتی که اسرائیل با میانجیگری مصر و شاید اروپایی ها به طور غیر مستقیم با حماس خواهد داشت به آتش بس بین دو گروه منجر می شود و برای رژیم صهیونیستی شرایطی را به وجود خواهد آورد که قبل از این عملیات نظامی در آن قرار داشت . تنها تفاوت بعد از جنگ با قبل از جنگ یک افزایش مشروعیت حماس و به وجود آمدن امکان و شرایط بهتر در گذرگاههای مرزی نوار غزه است.

