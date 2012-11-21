عباس حاج کناری در حالی که شدیدا به نحوه قضاوت این دیدار معترض بود به خبرنگار مهر گفت: کشتی گیران جوان و با انگیزه ما در شرایطی پای به میدان گذاشتند که چیزی برای کسب یک پیروزی خانگی و ارزشمند کم نداشتند، اما نحوه قضاوت و اعتراضات غیر منطقی سرمربی تیم حریف باعث شد در چندین کشتی شاهد بی عدالتی و ناداوری باشیم و در نهایت نتیجه را با حداقل اختلاف واگذار کنیم.

وی تصریح کرد: قضاوت ناعادلانه دیدار وزن 74 کیلوگرم تا جایی واضح و آشکار بود که بسیاری از تماشاگران نیز به این مساله معترض شدند. متاسفانه در حالی که داوران این دیدار به هیچوجه به کادر فنی ما اجازه صحبت و اعتراض نمی دادند، به راحتی تحت تاثیر اعتراضات کادر فنی تیم پرسپولیس جویبار قرار گرفته و تصمیمات نهایی را منطبق به خواست آنان اتخاذ می کردند!

سرمربی تیم صداری زیرآب در خاتمه ضمن اظهار رضایت از تلاش کشتی گیرانش گفت: بچه های ما مردانه جنگیدند و من از تمامی آنان راضی هستم. به خصوص کشتی گیران اوزان 55 و96 کیلوگرم که به واقع آینده درخشانی را برای آنان پیش بینی می کنم. به هر حال ترکیب تیم ما از ستاره های بزرگ و عنوان داری برخوردار نیست، اما روحیه جنگندگی و انگیزه بالای کشتی گیران ما به واقع تحسین برانگیز و ستودنی است و من با تکیه بر همین مساله، چشم به جبران این شکست و کسب پیروزی های بعدی دارم.

تیم صدرای زیرآب عصر روز سه شنبه در حالی نتیجه را 4 بر 3 به میهمان خود تیم پرسپولیس جویبار واگذار کرد که امید زیادی به کسب یک پیروزی خانگی داشت.