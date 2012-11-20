کیفی شدن ساخت و سازها هدف اصلی نظام مهندسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا دادبود در آیین تودیع و معارفه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افزود: با تقویت و تمرکز بر نظارت ها، طراحی ها و اجرا، دستیابی به این اهداف را که بر تمام بخش های جامعه تاثیرگذار است، تسهیل می کند.

به گفته وی، ساز و کارهای موجود در این سازمان از جمله برگزاری این گونه جلسات، ابزاری برای رسیدن به اهداف مورد نظر و پیشرفت هستند و اعضای هیئت مدیره می تواند به توسعه استان کمک کند.

گلستان رتبه دوم کشور را در انتخابات نظام مهندسی ساختمان کسب کرد





قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: این استان با کسب 60 درصد آرا، رتبه دوم کشور را در ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بدست آورد.

محمد تقی جوان شورابی اظهارداشت: در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان که همزمان با کشور در شهریورماه برگزار شد، دو هزار و 917 نفر از پنج هزار عضو این سازمان شرکت داشتند.

وی گفت: در این دوره با مدیریت صحیح هیئت های اجرایی و نظارت، رعایت انصاف و بی طرفی و در نهایت نظم و سلامت، 9 نفر به عنوان عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل انتخاب شدند.

پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز بندرترکمن

جانشین فرمانده انتظامی بندرترکمن استان گلستان از این مقام انتظامی به پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: در این عملیات 4 نفر از عوامل تهیه و توزیع موادمخدر دستگیر و مقادیری موادمخدر از آنان کشف شد.

سرهنگ پاسدار صفرعلی بزی پلیس، هدف از اجرای این طرح را افزایش ضریب امنیتی در سطح منطقه عنوان کرد و گفت: در این طرح 55 دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی گفت: در این طرح همچنین 4 دستگاه خودرو نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

ضرورت همکاری بیشتر اصناف با پلیس

فرمانده انتظامی آزادشهر استان گلستان در نشست تعاملی با اصناف این شهر بر همکاری بیشتر اصناف با پلیس جهت بر قراری امنیت در سطح جامعه تأکید کرد.

سرهنگ محمد اکبریان در جمع اصناف و مسئولان مجمع امور صنفی این شهر ضمن تسلیت ایام سوگواری سرورو سالار شهیدان اباعبدالحسین (ع) گفت: محرم ماهی است که امام حسین (ع) راه مبارزه با ستمکاران و ظالمان را به ما آموخت.

فرمانده انتظامی آزادشهر با اشاره به اقدامات استکبار جهانی در راستای اسلام ستیزی و دین ستیزی تصریح کرد: استکبار جهانی با همه امکانات و صرف هزینه های کلان می کوشد اعتقادات دینی مارا را زیر سؤال ببرد و جوانان مسلمان را از پایبندی به آموزه های دینی دور سازد.