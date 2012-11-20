اراضی ساحلی چاف و چمخاله استعداد خوبی برای پرورش ماهیان خاویاری دارد

علی اکبر قربان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل عدم حصول توافقات مورد نیاز با امور آب، محیط زیست و غیره تاکنون امکان بالفعل شدن این ظرفیت در لنگرود فراهم نشده و نیاز به تصمیم گیری استانی برای رفع این موانع و محدودیت هاست.

وی اظهارداشت: طرح های خاویاری از جمله طرح های شیلاتی است که علاوه بر اشتغال زایی بالا موجبات افزایش سهم گردشگری به دلیل جاذبه های خدادادی که این گونه های ماهی دارد، حائز اهمیت است.

رئیس شیلات لنگرود گفت: این شهرستان در مجموع 144 مزرعه در قالب مزارع پرورشی قزل آلا ( سرد آبی ) و مزراع پرورشی ماهیان گرم آبی ( کپور ماهیان ) فعالیت دارد که افزون بر هزار و 200 تن برآورد آبزیان پرورشی این منطقه است.

وی تصریح کرد: با تشکیل کارگروه توسعه کشاورزی یک میلیارد و 350 میلیون تومان طرح در شهرستان مصوب شده که در مراحل تکمیل پرونده بانکی هستند.

قربان نیا ادامه داد: این طرح ها در قالب طرح های توسعه ظرفیت مزارع پرورش قزل آلا در آینده نزدیک به نتیجه می رسد که افزون بر 100 تن با اجرای این طرح ها بر ظرفیت ماهیان سرد آبی اضافه می شود.

وی گفت: در بخش صید از دریا نیز سه پره صیادی در نوار ساحلی شهرستان به امر صید و صیادی اشتغال دارند.

رئیس شیلات لنگرود افزود: این شرکت تعاونی ها با 220 نفر عضواز 20 مهر تا 20 آبان ماه امسال افزون بر 40 تن صید انواع ماهیان استخوانی داشته و 500 میلیون تومان درآمد عاید آنان شده است.

وی یادآورشد: اداره شیلات شهرستان لنگرود در راستای تامین سوخت مورد نیاز پره های صید و صیادی هماهنگی های لازم را با شرکت نفت منطقه نیز به عمل آورده است.