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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

آیت الله حیدری:

کتاب و کتابخوانی باید میان مردم نهادینه شود

کتاب و کتابخوانی باید میان مردم نهادینه شود

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر ضرورت توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی در استان گفت: کتاب و کتابخوانی باید میان مردم نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت بیستمین هفته کتاب استان،اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی از معروفات و مهمی است که باید مورد تأکید قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در  نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت نهم و دهم، اهتمام شایانی به این بخش شده، افزود: اگرچه پیشرفتهای خوبی در این زمینه بدست آمده اما همچنان تا رسیدن به مقصد نهایی مورد نظر مقام معظم رهبری  فاصله داریم.

حیدری تصریح کرد: هیچ جامعه‌  ای نمی ‌تواند چهره پیشرفت، توسعه، تمدن و تکامل را ببیند مگر آنکه نسبت به کتاب و کتابخوانی اهتمام جدی و عملی داشته باشد.

وی ادامه داد: هنوز راه زیادی در مسیر توسعه کتابخوانی در استان خوزستان وجود دارد  و در این راستا باید تلاش بیشتری کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه کتاب و اهمیت قلم و تعلیم و تعلم در قرآن کریم و سیره ائمه افزود:اسلام که دینی عالم گیر می باشد به کتاب و کتابت عجین شده است ومعجزه آن کتاب قرآن کریم بوده به اندازه لازم درتشویق وترغیب به امر کتاب وکتابخوانی وگسترش وتوسعه کتابخانه سفارش نموده است.

وی اظهار کرد:  کتاب و کتابخوانی رمز بزرگی و نخبگی است و دنیای بزرگ وشگفت انگیز کتاب و کتابخوانی به گروه خاصی  و ویژه ای تعلق نداشته و هر فرد باید با کتاب زندگی کند و مطالعه و کتابخوانی باید بعنوان یک  نیاز واحساس دایمی لازم وروزانه درمیان عموم رایج ومطرح باشد.
 
حیدری با تاکید بر ضرورت  ترغیب و رواج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، گفت: ائمه(ع) با سوق دادن شیعیان به نوشتن و خواندن و نگهداری از نوشته‌ ها، اسلام ناب محمدی را عاری از هر گونه تحریف و بدعت حفظ کردند.

وی تصریح کرد: راه حفظ نظام کتاب و کتابخوانی است و دیگر عرصه‌ های اقتصادی و صنعتی هریک به نوعی فرع بر امر کتاب و کتابخوانی هستند.
کد مطلب 1748909

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