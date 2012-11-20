مناظر زیبای مازندران در مستند آینه آینه تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند که به تهیه کنندگی میترا روحی منش تهیه شده، مناظری از چهار فصل سرزمین زیبای تبرستان، این سرزمین سبز و مخمل فام با جلگه ها، علفزارها، بیشه ها، کوههای سحرانگیز و جنگل های هیرکانی را پیشکش نگاهمان می کند.

در این مستند محمد رضایی، احسان فقیهان، یاسر طالبی و صادق ذاکری به عنوان تصویر بردار فعالیت می کنند. تدوینگر یاسر طالبی، راوی رضا بازی برون و صدابردار میثاق مدانلو است. مهدی خلیلی به عنوان مدیر تولید است و صدا گذاری و میکس این مستند به عهده رامین ابوالصدق است.

مراسم بزرگداشت شیرخوارگان حسینی



مراسم بزرگداشت شیرخوارگان حسینی، جمعه سوم آذرماه در محل مصلی نماز جمعه ساری برگزار خواهد شد. فاطمه مدانلو، مسئول واحد آموزش حوزه هنری مازندران گفت: این مراسم با همکاری این مرکزو ستاد بانوان مصلی امام خمینی (ره) ساری و سایر ادارات فرهنگی، همگام با سایر استانها در دومین جمعه ماه محرم، سوم آذرماه مصادف با هشتم محرم در مکان مصلی بزرگ امام امام خمینی (ره) شهرستان ساری برگزار می شود .

وی افزود: این مراسم شامل برنامه هایی از قبیل اجرای تواشیح، مقاله خوانی، سخنرانی و مداحی است.



مدانلو از حضور فعال جمعی از خواهران عکاس حوزه هنری در این مراسم جهت ثبت لحظات ناب معنوی خبر داد و گفت: حضور در این مراسم برای عموم عزاداران و شیفتگان حسینی آزاد است.



عزاداری کارکنان حوزه هنری



در حرکت خودجوش کارکنان حوزه هنری مازندران، مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) ظهر روز چهارشنبه یکم آذر ماه در سالن اجتماعات این مرکز برگزار می شود.



این مراسم با هدف بزرگداشت و یادآوری رشادت ها و از جان گذشتگی امام حسین (ع) و یاران وفادار ایشان در این مرکز برپا می شود و بعد از اقامه نماز ظهر، چند تن از پرسنل این مرکز به مدیحه سرایی و سخنرانی با مضمون ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان ، امام حسین (ع) می پردازند.



راه اندازی سایت خیران کتابخانه ساز مازندران

سومین جلسه خیران کتابخانه ساز مازندران با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره این انجمن، در دفتر مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران برگزار و مصوب شد در هفته آینده سایت خیران کتابخانه ساز مازندران راه اندازی شود.

محمد اسماعیل امامزاده مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران اظهار داشت: هم اکنون محلی را در کتابخانه ابن شهر آشوب ساری در نظر گرفته تا به عنوان دفتر کار مجمع خیران کتابخانه ساز استفاده شود و در صورت آمادگی اعضا، تا هفته آینده می توانیم آن را آماده و تحویل مجمع کنیم.

اعزام 80 دانشجو قائم شهر به بیت رهبری



با توجه به مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، حسین جعفری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از اعزام 80 تن از دانشجویان برادر و خواهر به بیت رهبری در ایام دهه محرم خبر داد.



به گفته جعفری میدانسر، در دو سال اخیر تاکنون بیش از 500 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر بمناسبت ایام فاطمیه و تاسوعا وعاشورای حسینی در مراسمات عزاداری بیت رهبری شرکت کردند.



جعفری اظهارداشت: در این دیدار دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر با مقام معظم رهبری حضرت برای دفاع از ارزشهای والای نظام اسلامی و تبعیت از مقام ولایت که از درس های مهم فرهنگ عاشورایی است، عهدی دوباره خواهند بست.

برگزاری نشست های تخصصی خانواده



مسئول کانون فرهنگی و هنری مساجد مازندران، از برگزاری نشست های تخصصی خانواده و سبک زندگی اسلامی در کانون های مساجد این استان خبر داد.

محمد فوقی اظهار داشت: نهاد خانواده و عوامل مؤثر در تربیت و استحکام آن از مباحثی بوده که در آموزه‌های دینی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در متون دینی توصیه‌های اخلاقی، اعتقادی و عبادی زیادی وجود دارد که التزام به آنها باعث تقویت و تربیت و استحکام خانواده می‌شود و بایستی آموزه‌های دینی در خانواده رعایت شود.





