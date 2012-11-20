پنج طرح باغداری و پرورش شیلات در سرپل ذهاب به تصویب رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه کشاورزی سرپل ذهاب افزود: برای اجرای این طرح ها در مجموع دو میلیارد و 985 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی افزود: با تحقق و اجرای این طرح ها در مجموع 10 فرصت شغلی برای بیکاران شهرستان فراهم می شود.

وی گفت: از ابتدای تشکیل کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان تاکنون به 192 نفر از مجریان طرح های توسعه مبلغ 50 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره پرداخت شده است.



وی ادامه داد: همچنین در این راستا حدود 301 هکتار از اراضی ملی سرپل ذهاب به 179 نفر از دانش آموخته گان دانشگاهی و بهره برداران محور با هدف توسعه باغات آبی واگذار شده است

