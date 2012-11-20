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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

پنج طرح باغداری و پرورش شیلات در سرپل ذهاب به تصویب رسد

پنج طرح باغداری و پرورش شیلات در سرپل ذهاب به تصویب رسد

سرپل ذهاب - خبرگزاری مهر: فرماندار سرپل ذهاب از تصویب پنج طرح باغداری و پرورش شیلات در کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه کشاورزی سرپل ذهاب افزود: برای اجرای این طرح ها در مجموع دو میلیارد و 985 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی افزود: با تحقق و اجرای این طرح ها در مجموع 10 فرصت شغلی برای بیکاران شهرستان فراهم می شود.

وی گفت: از ابتدای تشکیل کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان تاکنون به 192 نفر از مجریان طرح های توسعه مبلغ 50 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این راستا حدود 301 هکتار از اراضی ملی سرپل ذهاب به 179 نفر از دانش آموخته گان دانشگاهی و بهره برداران محور با هدف توسعه باغات آبی واگذار شده است
 

کد مطلب 1748912

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