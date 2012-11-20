تغییر آب و هوای کرج از وضعیت معتدل آب و هوایی به منطقه ای خشک

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع شرایط آب و هوایی شهر کرج را متغیر ذکر و عنوان کرد: در حال حاضر با خرده اقلیم ها یا جزایر گرمایی روبه رو هستیم.

این مسئول خرده اقلیم ها و شرایط آب و هوایی متغیر در کرج را یکی از تهدید های جدی برای محیط شهری دانست و افزود: عدم اجرای سیاست های واحد اصلی ترین دلیل تغییرات عمده در سطوح سبز منطقه است.



وی با اشاره به اینکه بسیاری از باغات و مزارع کشاورزی هستند که می توانند در جهت بهبود و پایداری وضعیت اکولوژی به شهر کمک کنند، عنوان کرد: متاسفانه به دلیل سیاست های نادرست این باغات و مزارع کشاورزی نیز در حال تغییر هستند.



مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج بیان کرد: ریشه اصلی بحران های زیست محیطی را باید در نگاه و تفسیر بشر از محیط زیست طبیعی جست و جو کرد.



احیای بافت های فرسوده نیازمند حضور فعال بخش خصوصی است

مدیر منطقه 11 شهرداری کرج تاکید کرد: احیای بافت های فرسوده نیازمند حضور فعال بخش خصوصی است.



سعید حسنی با بیان این مطلب افزود: اجرای پروژه های شهری موجب ارتقاء فرهنگ شهرنشینی و جلب رضایت شهروندی از ارائه خدمات شهرداری می شود که احیای بافت های فرسوده نیز از جمله این پروژه ها می باشد.

وی با تاکید بر احیاء بافت های فرسوده شهری گفت: این مهم به ویژه در منطقه 11 به واسطه اینکه این منطقه در مسیر خروجی و ورودی استان تهران و چالوس قرار دارد، بسیار حائز اهمیت است.

این مسئول، تقویت سیما و منظر شهری را از جمله خروجی های اجرای طرح های شهرسازی به ویژه احیای بافت های قدیمی و فرسوده شهری دانست و گفت: متاسفانه منطقه 11 به دلیل دولتی بودن بخش عمده ای از اراضی در این زمینه عملکرد مطلوب و مورد قبولی نداشته است.





بازدید "آقازاده" و "زارع" از نهالستان بزرگ کرج و پارک شهید چمران

شهردار کرج به همراه مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج از نهالستان بزرگ کرج و پارک شهید چمران بازدید کرد.



شهردار کرج ضمن رضایت از پیشرفت فیزیکی پروژه بهسازی پارک شهید چمران بر تسریع در اتمام این پروژه تاکید کرد.



سید علی آقازاده با اشاره به اینکه پارک شهید چمران یکی از قدیمی ترین پارک های کلانشهر کرج است، تسریع در بهسازی این پارک را مهم ارزیابی کرد و افزود: افزایش سطح فضای سبز و فراهم آوردن امکانات در پارک ها برای شهروندان تاثیرات مثبتی در شادابی روحیه آنها دارد.



مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج نیز در ادامه امکانات موجود در پارک چمران را مطلوب دانست و افزود: این امکانات در دیگر پارک های کرج وجود ندارد.



عباس زارع فرهنگسرای طبیعت، موزه حیات وحش،‌ باغ گلها، شهر بازی و چرخ و فلک 50 متری در این شهربازی را از امکانات این پارک 25 ساله ذکر و عنوان کرد: عملیات بهسازی این پارک تا پایان سال آینده به اتمام می رسد.



اجرای طرح طعمه گذاری و امحای موش در محدوده سرحد آباد کرج

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج، از طعمه گذاری و امحای موش در سرحد آباد خبر داد.



حسین بافقی عنوان کرد: هزار مورد طعمه گذاری در اولین روز شروع عملیات انجام شد.



وی با اشاره به اینکه این عملیات طی چند روز به پایان می رسد، بیان کرد:‌ تا کنون 15 پلاکارد به منظور اطلاع رسانی به شهروندان در زمینه امحای موش در این منطقه نصب شده است.



این مسئول همچنین از زنده گیری سگ های ولگرد در سرحد آباد خبر داد و افزود: با توجه به تماس های شهروندی به سامانه 137 زنده گیری سگ های ولگرد نیز همزمان با طعمه گذاری و امحای موش در سرحد آباد آغاز شده است



صدور23 مورد اخطار توسط سازمان پسماند به ضایعات فروشی های کرج

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از صدور 23 مورد اخطار توسط این سازمان به ضایعات فروشی های سطح مناطق کرج خبر داد.



همایون رضا مدنی انجام این عملیات را توسط گشت کنترل نظارت و زیر نظر واحد حقوقی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج عنوان کرد.

این مسئول بیان کرد: تعداد اخطار پلمپ در منطقه 1 شهرداری کرج دو مورد، در منطقه 2 دو مورد، در منطقه 3 یک مورد و در مناطق 4 و12 شش مورد بوده است.

ترویج کتابخوانی سیاست حوزه فرهنگ

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج عنوان کرد: از سیاست های مهم حوزه فرهنگ در ساختار مدیریت شهری، رونق کتابخوانی است.

مصطفی رضا حسینی افزود: از جمله نیازهای مهم شهر و زندگی شهری توسعه فضا های فرهنگی به منظور ارتقاء سرانه فرهنگ است که با توجه به اهمیت این موضوع، رونق کتابخوانی یکی از سیاست های حوزه فرهنگ در ساختار مدیریت شهری است.

وی، توجه به عرصه های فرهنگی را مهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه، کتاب و کتابخوانی از سرفصل های مهم عرصه فرهنگ است، عنوان کرد: توجه به این مهم نقش بسزایی در ایجاد روابط فرهنگی دارد.

این مسئول با تاکید بر توسعه سرانه کتابخوانی، این مهم را از شاخص های بارز و کارآمد توسعه فرهنگی خواند و گفت: بر این اساس نیاز است برنامه هایی با هدف رسیدن به این مهم از سوی متولیان عرصه فرهنگ به ویژه کتاب و کتابخوانی طراحی، تدوین شود.

رضا حسینی با تاکید بر افزایش تاثیر گذاری طرح های تدوین شده در رابطه با فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، گفت: این طرح ها باید به گونه ای باشد که به بطن جامعه نفود کند.



توزیع بسته های فرهنگی همزمان با ماه محرم

مدیر منطقه 4 شهرداری کرج گفت: همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدا...الحسین(ع) شهرداری این منطقه اقدام به توزیع بسته های فرهنگی میان مساجد و تکایای مذهبی کرده است.



فرج الله ایلیات در خصوص این خبر افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدا...الحسین(ع) و گرامیداشت و ترویج فرهنگ عاشورای حسینی ،مقرر شد تا اقلام فرهنگی ویژه این مناسبت در میان مساجد و هیات مذهبی توزیع شود.

مدیر منطقه 4 شهرداری کرج گفت: مسئولان هیات مذهبی و مساجد مستقر در منطقه می توانند با در دست داشتن مدارک به واحد روابط عمومی مراجعه و از جزییات بیشتر مطلع شوند.

ایلیات تاکید کرد: فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین(ع) باید همواره در راس امور قرار گرفته و در راستای زنده نگه داشتن نهضت حسینی ، نباید از هیچ تلاش و کوششی فرو گذار باشیم.

