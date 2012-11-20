تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید ایران به وزیر امور خارجه گینه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار، لونسنی فال، ضمن خوش آمدگویی به سفیر کشورمان با تاکید مجدد بر آمادگی خود به منظور تداوم همکاریها با سفارت جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف، اعلام کرد: سفیر جدید گینه در تهران به زودی تعیین و معرفی خواهد شد. وی از برنامه توسعه روابط دو جانبه در کلیه زمینه ها استقبال کرد.



سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار، پس از تبریک انتصاب لونسنی فال به سمت وزیر امور خارجه گینه، سلام های گرم وزیر امور خارجه کشورمان را به ایشان ابلاغ کرد.



سفیر کشورمان ضمن تشریح پیشرفت های حاصله در زمینه خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی کشورمان به منظور توسعه همکاری ها با جمهوری گینه و ارائه خدمات در زمینه راه و ساختمان، ساخت سد، کشاورزی، برگزاری نمایشگاه بازرگانی، کالاهای با کیفیت ایرانی و مدیریت شهری تأکید کرد.



وی خاطر نشان ساخت: ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد و عضویت هر دو کشور در این جنبش و سازمان همکاری اسلامی زمینه ای مناسب برای توسعه همکاریهای ایران و کشورهای آفریقایی بویژه در زمینه های بین المللی و حقوق بشری فراهم خواهد کرد.

