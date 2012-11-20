ایران همچون گذشته با صلابت پشتیبان مقاومت است/ رژیم صهیونیستی درمانده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف ملی و نخست وزیر سابق عراق عصر امروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه و منطقه ای گفت و گو کرد.

جلیلی در این دیدار با اشاره به درماندگی رژیم صهیونیستی در مدیریت روند جنگ غزه اظهار داشت: حماقت راهبردی رژیم صهیونیستی در تهاجم به غزه بار دیگر خوی تجاوزگری و جنایت پیشگی صهیونیست ها را هویدا ساخت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته با افتخار و صلابت پشتیبان فلسطین و مقاومت است و افزود: امروزه غزه صحنه آزمون صدق مدعیان دفاع از امت اسلامی و مقاومت فلسطین است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: حمایت صادقانه جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان، عراق و شیعیان بحرین از غزه و مقاومت فلسطین نشان دهنده وحدت شیعه و سنی در دفاع از مصالح امت اسلامی است و تلاش مذبوحانه دشمنان برای ایجاد اختلاف در امت اسلامی را نقش بر آب کرده است.

ابراهیم جعفری نیز در این دیدار ضمن تشکر از تلاش های سازنده جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد ثبات در منطقه بر لزوم حمایت عملی از آرمان فلسطین تاکید کرد.