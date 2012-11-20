به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی عموزاده ظهر سه شنبه در دومین جلسه عقیدتی مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی شهرستان سمنان که در محل امام‏زاده یحیی(ع) این شهر برگزار شد، اظهار داشت: سمنان با بیان اینکه این استان در خصوص فضای فیزیکی، تعداد کتاب ‏ها و کتاب‏ های امانت داده شده جزو استان‏ های برتر کشور است.

وی همچنین با یادآوری اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سالگرد رحلت آیت‌الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، فیلسوف و مفسر برجسته قرآن کریم را به نام روز ملی کتاب و کتاب‏خوانی نامگذاری کرده است، گفت: آن بزرگوار ده‌ها اثر ارزشمند علمی، فلسفی و عرفانی از خود به یادگار گذاشت که تفسیر " المیزان " یکی از برجسته‌ترین و ماندگارترین اثر علمی او به شمار می آید.

مدیر کل کتابخانه‏ های عمومی استان سمنان، آیت‌الله بهشتی، حضرت آیت‌الله جوادی آملی و حضرت آیت‌الله مصباح یزدی را از جمله شاگردان این فیلسوف و عارف نام برد و اضافه کرد: ما باید میراث‏دار این مکتب بوده و از این آثار و بزرگان دین حمایت و حفاظت کنیم.

عموزاده با اشاره به اظهار تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون افزایش میزان انس مردم با کتاب گفت: وظیفه ماست که این دغدغه رهبری را جامه عمل بپوشانیم.

وی وضع کتاب و کتاب‏خوانی در استان سمنان را نسبت به سایر استان‏ها نسبتا مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت: در خصوص فضای فیزیکی، تعداد کتاب‏ ها و کتاب‏ های امانت داده شده جزو استان‏ های برتر هستیم و دو برابر میانگین کشوری رشد داشته‏ ایم.

مدیر کل کتابخانه‏ های عمومی استان سمنان تصریح کرد: اما در کل، سرانه مطالعه در حد قابل قبولی نیست و باید تغییر یابد.

وی گفت: یک کتابخانه مرکزی از پروژه ‏های مهر ماندگار در سمنان در حال ساخت است که از مسئولان تقاضا داریم در فراهم کردن کتب لازم برای این کتابخانه یاریگر ما باشند.

عموزاده همچنین از رونمایی دو کتاب تازه هم‏زمان با هفته کتاب و کتابخوانی در فرهنگ‏سرای کومش سمنان خبر داد و اظهار داشت: هم‏زمان با برگزاری نمایشگاه کتاب سمنان، دو کتاب با عناوین "تا همین جا رد پایت را دنبال کردم" از شعرهای نیره کاشی و "قشنگ‌ترین نقاشی مداد رنگی‌ها" نوشته طاهره اروجی و تصویرگری مهسا فریدنیا به عنوان برنامه جنبی نمایشگاه کتاب رونمایی شد.

امام جمعه موقت سمنان نیز در این نشست بر لزوم تقویت هسته ‏های امر به معروف و نهی از منکر در محیط‏ های اداری استان سمنان تاکید کرد.

حجت‏ الاسلام سید جلال احمد پناهی، اظهار داشت: برگزاری این جلسه با هدف مقدسی همراه است و اینکه مسئولان یک شهر در این مکان مقدس اجتماع کرده و محرمی دیگر را با تجدید پیمان با شهدا آغاز کنند، ارزش والایی دارد.

وی تصریح کرد: این قبیل مراسم در پیشرفت زندگی فردی و معنوی و کیفیت خدمت به جامعه اسلامی و مردم شهیدپرور موثر است.

امام جمعه موقت سمنان با توجه به آغاز سال هجری قمری به درخواست پیامبر اکرم(ص) از خداوند متعال در ابتدای هر سال قمری اشاره کرد و گفت: حضرت محمد(ص) از خداوند سه چیز را طلب می‏کرد که محفوظ بودن از شیطان، غلبه بر نفس اماره و نزدیکی به خدا در انجام هر کاری است.

احمد پناهی علت قیام امام حسین(ع) و یاران باوفایش را اصلاحات واقعی و امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد.

امام جمعه موقت سمنان در خاتمه از مدیران دستگاه ‏های اجرایی استان سمنان خواست تا با تشکیل و تقویت هسته ‏های امر به معروف و نهی از منکر در محیط ‏های اداری، سیره و روش امام حسین (ع) را ادامه دهند و یاد ایشان را در عمل زنده نگه دارند.