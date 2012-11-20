تولید 50 هزار تن گندم آبی در خراسان جنوبی/ برپایی هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیش‌بینی تولید 50 هزار تن محصول گندم آبی در سال زراعی جاری خبر داد.

غلامرضا هادربادی اظهار کرد: گندم یکی از محصولات مهم و استراتژیک ملی است که با توجه به کشت پاییزه، بیش از 35 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در سال زراعی جاری تاکنون 25 هزار و 811 هکتار از اراضی زراعی آبی خراسان جنوبی زیر کشت گندم و 19 هزار و 685 هکتار به زیر کشت جو اختصاص یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: زمان کاشت ارقام گندم از اوایل شهریور ‌ماه تا اواسط آذر ‌ماه و زمان برداشت آن از اوایل خرداد ‌ماه تا اواسط مرداد‌ ماه است و پیش ‌بینی می ‌شود 50 هزار تن محصول گندم آبی در سال زراعی 92-91 تولید شود.

هادربادی در ارتباط با تولید بذر گندم در خراسان جنوبی گفت: ساماندهی بذرها در سطح 510 هکتار، مزارع الگویی گندم در سطح پنج هکتار، سطح زیر پوشش طرح خودکفایی گندم در قالب ارتقاء عملیات کاشت، داشت و برداشت در سطح 19 هزار هکتار انجام شده است.

وی تصریح کرد: تولید بذرهای اصلاح شده گندم و جو، با نظارت نماینده مؤسسه کنترل و گواهی بذر تحقیقات انجام می ‌گیرد تا بذرهای تولیدی از کیفیت مطلوب بذری برخوردار باشد.

هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب در خراسان جنوبی برپا می شود

هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان جنوبی آذر ماه سال جاری در استان افتتاح می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: هفتمین نمایشگاه کتاب استان در فضای هزار و 320 متری نمایشگاه بین المللی استان برپا می شود.

محمد مطهری فر از عرضه کتب دفاع مقدس با عنوان ادبیات پایداری، جنگ نرم، شبیخون فرهنگی، مهدویت و عفاف و حجاب به عنوان کتب حضرت زهرا (س) در این نمایشگاه و همچنین برگزاری نشست های تخصصی با حضور اساتید مشهور اشاره کرد.

وی ادامه داد: در تهران از ناشران متقاضی حضور در این نمایشگاه توسط موسسه نمایشگاه های فرهنگی، مجری برپایی این گونه نمایشگاه ها ثبت نام می شود و ناشر شرکت کننده در نمایشگاه کتاب استان باید کتاب های خود را با تخفیف 20 درصد در اختیار خریداران قرار دهد و 20 درصد دیگر نیز از طریق خرید کارت کتاب به هم استانی ها عرضه می شود.

به گفته وی، امسال بانک صادرات با استقرار 120 دستگاه کارت خوان و دوعدد خودپرداز در محل نمایشگاه اقدام به توزیع کارت الکترونیکی کتاب به مراجعه کنندگان می کند و علاقه مندان به خرید کتاب باید با ارائه کارت ملی خود در غرفه ویژه بانک صادرات نسبت به تهیه کارت خرید کتاب اقدام کنند.

مطهری فر یادآور شد: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه همزمان با 11 آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار می شود.