26 کودک در کهگیلویه و بویراحمد دچار حادثه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاء رسولی افزود: با آموزش کودکان زیر 10 سال می توان آنان را در مقابل حوادث ترافیکی و سایر سوانح محفوظ نگه داشت.

وی با بیان اینکه در حوادث درون شهری نیز کودکان در معرض خطر هستند، اظهار کرد: عابرین پیاده بیشترین درصد تلفات در سوانح ترافیکی را تشکیل می دهند.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همچنین عنوان کرد: بر اساس آمارهای موجود، حضور به موقع و سرعت عمل امدادگران اورژانس 115 موجب کاهش 67 درصدی تلفات حوادث ترافیکی شده است.

وی با تاکید بر لزوم آگاهی بخشی به آحاد مختلف مردم، تصریح کرد: با توجه به تردد مداوم دانش آموزان در معابر شهری، آموزش نکات ایمنی و نحوه عبور از خیابان، اصول صحیح رانندگی، بستن کمربند ایمنی و استفاده از کلاه ایمنی برای راکبین موتورسیکلت ضروری به نظر می رسد.

رسولی بیان داشت: فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه، نتایج مطلوب تری را در خصوص کاهش حوادث و تلفات ناشی از آن به همراه دارد.