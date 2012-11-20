نهادینه شدن ورزش در خانواده ها توسط بانوان محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه اکبرآبادی عصر سه شنبه در نشست تخصصی با روسای هیئت های ورزشی استان قزوین که در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر توجه به ورزش زنان باید نسبت به قبل بیشتر شود تا بتوانیم سهم خود را در رقابتهای جهانی و بین المللی افزایش دهیم.

وی افزود: در حوزه ورزشهای همگانی و قهرمانی ظرفیت های خوبی داریم که لازم است از این فرصتهای ارزشمند بیشترین استفاده را برای تامین سلامت اجتماع داشته باشیم.

اکبرآبادی بیان کرد: نقش بانوان در فرهنگ سازی و ترویج ورزش و تامین سلامت خانواده ها بسیار مهم و تاثیرگذار است لذا اگر بتوانیم از این ظرفیت برای پایداری فرهنگ ورزش در نهاد خانواده بیشتر بهره مند شویم به نتایج بهتری دست خواهیم یافت.

معاون وزیر ورزش و جوانان در امور بانوان و ورزشهای همگانی تصریح کرد: اگر بتوانیم سطح سلامت خانواده ها را با ورزش های همگانی و نیمه حرفه ای بالا بریم قادریم در توسعه پایدار کشور نقش مهمی ایفا کنیم.

25 درصد کسب مدال توسط بانوان ورزشکار

این مسئول یادآورشد: در مسابقات آسیایی 2010 بانوان موفق شدند 25 درصد مدالها را به خود اختصاص دهند که این قابلیت و ظرفیت بیش از این می تواند سهم کشورمان را در رقابتهای جهانی افزایش دهد.

اکبرآبادی تصریح کرد: تاکنون بانوان ورزشکار کشورمان در 44 رشته با لباس مخصوص امکان حضور در مسابقات آسیایی و المپیک را پیدا کرده اند که این موضوع فرصت مناسبی است تا با ارتقاء مشارکت دختران جوان، مدیریت بانوان، جلوگیری از آسیب های اجتماعی و عمومی در قالب تحرک بخشی به بانوان ممکن شود.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات کنونی دختران کشور کم تحرکی است که تداوم این روند با کم اهمیت دادن به ورزش می تواند مادرانی بیمار، ناسالم و کم تحرک را موجب شود که منجر به تحقق جامعه ای ضعیف خواهد شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: توجه به ورزش بانوان و دختران در مدارس گامی در مسیر سالم سازی اجتماع است که در وزارتخانه جدی گرفته شده است.

توجه به ارزشها در ورزش

این مسئول توجه به ارزشها در ورزش را ضروری خواند و تصریح کرد: ورزش زمانی پایدار است که همراه با ارزرشها، جوانمردی و پهلوانی همراه باشد و احترام به پیش کسوتان و حفظ جایگاه بزرگان به جوانان انتقال یابد.

بومی سازی رشته ها و اصطلاحات خارجی

اکبرآبادی بومی سازی رشته ها و اصطلاحات خارجی در برخی رشته ها را قابل تامل دانست و گفت: در برخی رشته های رزمی شاهد اصطلاحاتی هستیم که می توانیم با بومی سازی آن از واژه هایی با مفهوم ایرانی به جای آنها استفاده کنیم.

وی برنامه ریزی برای حضور موفق ورزشکاران زن و مرد در رقابت های 2014 ضروری دانست.