مهم ترین درس امام حسین عزتمداری و دین باوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در مراسم سوگواری حضرت امام حسین (ع) در اداره کل اوقاف مازندران ، مهمترین درس امام حسین به بشریت را عزت مداری و دین باوری دانست.

وی افزود: اگر شناخت و معرفت اهل زمین به امام حسین (ع) به گونه شناخت آسمانیان بود واقعه کربلا هیچ وقت بوجود نمی آمد.

قاسمی گفت: عزتمداری و دین باوری از مهمترین درس عاشورا و قیام کربلا برای تمام بشریت است و امام حسین (ع) هرگز زیر بار ذلّت نرفته است و مرگ با عزّت که همان شهادت بوده است را پذیرفت.

ترویج فرهنگ وقف نیاز به عزم ملی دارد



حجت الاسلام علیزاده در نشست با رئیس دفتر نماینده مقام معظم رهبری در مازندران گفت: ترویج فرهنگ وقف نیاز به همت و عزم عمومی و ملی دارد.

سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اهمیت وقف از دیدگاه اسلام گفت: وقف از سنت های حسنه ای است که از دوران پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار برای ما به یادگار گذاشته شده است و این سنّت در طول تاریخ همیشه به یادگار می ماند .

وی افزود: وقف باید خوب احیاء و ترویج شود و ترویج وقف نیاز به عزم ملی دارد و با توجه به سیاستهای سازمان در سالهای اخیر این امر در حال وقوع است.

عمل نکردن به نیات خیر واقفین بزرگترین خیانت است



نماینده ولی فقیه در مازندران، عمل نکردن به نیات واقفان را از بزرگترین خیانت ها ذکر کرد.آیت الله طبرسی اظهار داشت: مازندران از استانهای پُر موقوفه است و حفظ و احیای موقوفات باید از مهمترین دغدغه های اوقاف باشد.

وی افزود: همه ما حافظ امانت های واقفین خیراندیش هستیم و این واقفان که املاک خود را برای امورات خیر در جامعه وقف کرده اند منتظر نتیجه و بهره مندی آن می باشند که به روحشان واصل شود.

آیت الله طبرسی گفت: با توجه به اینکه بعضی از موقوفات استان قدمت طولانی دویست تا سیصد ساله دارد اداره کردنش بسیار سخت و مشکل است و در این راه همه مبلّغین و روحانیان باید با اوقاف همکاری کنند.









