مناقشات دریای جنوبی چین را بین المللی نکنید/ سیاست اوباما برجسته کردن مناقشات است

به گزارش خبرنگار مهر از پنوم پن ، "ون جیابائو"، نخست وزیر چین امروز دوشنبه با تکرار موضع این کشور مبنی بر جهانی نکردن مناقشات دریای جنوبی چین ، گفت: مناقشات دریای جنوبی چین یک موضوع بین المللی نیست و در نشست های چندجانبه نباید مطرح شود.

با اینحال اوباما و رهبران آسه آن روز دوشنبه جلسات متعددی پیرامون مناقشات دریای جنوبی چین برگزار کردند که به دنبال آن فشارها برای پذیرش نظامنامه پیشنهادی در مورد دریای جنوبی چین افزایش می یابد.

یکی از دستیاران ارشد اوباما در واکنش به این مخالفت ها ، گفت: طرح موضوع مناقشات منظقه و حمایت از طرح پیشنهادی نظام نامه جلوگیری از تنش و درگیری در دریای جنوبی چین دست کم مورد حمایت کشورهای آسه آن است.

"بن رودز" با تأکید برحل دیپلماتیک مناقشات افزود: کشورهای آسه آن باید از طریق گفتگو با چین این کشور را به پذیرش این نظام نامه پیشنهادی مجاب کنند.

وی در ادامه با اشاره به ریاست متحد چین یعنی کامبوج بر آسه آن ، گفت: اگرچه اراده کامبوج بر موضوعات قابل طرح در اجلاس و بیانیه پایانی بیست و یکمین سران آسه آن تا حدی مؤثر است، ولی رهبران آسه آن مختارند هر موضوعی را در این اجلاس مطرح کنند.

بیست و یکمین اجلاس سران آسه آن از 18 تا 20 ماه جاری میلادی مطابق با 28 تا 30 ابان در پنوم پن پایتخت کامبوج درحال برگزاری است وعلاوه بر سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن)، رهبران و روسای جمهوری کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، استرالیا ، هند و نیوزیلند نیز در این نشست حضور دارند.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1967 تاسیس شده و کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام عضو آن هستند.