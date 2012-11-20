اعلم آمادگی 15 استان کشور برای شرکت در مسابقات کشتی شهید هاشمی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری این مسابقات فرصتی مناسب برای کشف استعدادها، انگیزه سازی در جوانان، بالا بردن کیفیت کشتی استان و غنی سازی فرهنگی همسو با معرفی بیشتر شهیدهاشمی نژاد است.

وی افزود: اعلام آمادگی 15 استان برتر کشتی کشور، برای شرکت در این رقابتها نشان می دهد برگزاری موفق دوره های گذشته این مسابقات، به خوبی نظر مساعد استانهای مختلف را جلب کرده است.

پریچهره بیان داشت: تعیین جوایز دلاری برای نفرات برتر و تیمهای قهرمان این رقابتها از دیگر عوامل ایجاد انگیزه برای تیمها بوده با نفرات شاخص و اصلی خود در این رقابتها حاضر شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: سرمربی تیم ملی کشتی جوانان نظر مساعدی به این رقابتها دارد و بر اساس مذاکرات صورت گرفته نفرات برتر این مسابقات به عضویت تیم ملی کشتی جوانان ایران درخواهند آمد.

وی بیان داشت: دهمین دوره رقابتهای کشتی آزاد جوانان جام شهیدهاشمی نژاد با حضور تیم های داخلی و خارجی، 16 و 17 آذرماه در بهشهر برگزار می شود.

وی گفت: مسابقات کشتی متعددی در ایران برگزار می شود ، اما مسابقات کشتی شهید هاشمی نژاد به واسطه بهبود فزاینده کیفیت برگزاری آن در هر سال، نظر مساعد کمیته فنی و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان را جلب کرده است تا به عنوان مسابقات انتخابی تیم ملی برای کشتی گیران داخلی به آن نگاه کنند.



