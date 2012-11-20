بیانیه طرفهای سوری حاضر در نشست گفتگوی ملی در تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه پایانی این نشست که در روزهای یکشنبه و دوشنبه در تهران برگزار شد به این شرح است:

مسئله دعوت از همه جهات ذیربط در بحران سوریه برای انجام گفت و گوی ملی فراگیر با درنظر گرفتن مجموع پیچیدگیها و مخاطرات بحران این کشور شجاعت ادبی و اخلاقی و سیاسی عالی طرف برگزار کننده را می طلببید که فارغ از نگرانی در کسب موفقیت، این همایش را که برای اولین بار و بدون حضور همه طرفها تجربه می شد و یا به علت که این دعوت گامی در مسیر برون رفت از بحران باکمترین هزینه تلقی می شد، برگزار کند.



این همان ابتکار عملی بود که جمهوری اسلامی ایران به انجام آن مبادرت ورزید. از تلاشها و رنجها و تعاطف مبذول شده، جهت کمک و تشویق همه طرفها برای مشارکت در این همایش کاملا قدردانی می نمائیم.



در همایش گفت و گوی ملی سوریه که در روز یکشنبه مورخ 28/8/1391 در تهران منعقد گردید، احزاب و جریانها و گروههای سیاسی و مردمی و ملی مستقل سوریه از نیروهای مخالف و طرفدار دولت گرد هم آمدند.



در این همایش که روز دوشنبه 29/8/1391 به کار خود پایان داد شرکت کنندگان به تفاهمات زیر دست یافتند:



1- وضعیت سوریه به مرحله بحران شدیدی رسیده که راه را در برابر هر گونه احتمال خطرناک و فاجعه آمیز گشوده است. این وضعیت می تواند همه چیز را در داخل این کشور در معرض تهدید قرار دهد.



2- وضعیت کنونی ایجاب می کند فرهنگ خاص و راه حلهای ویژه ای برای حل بحران و در راس آن ها ضرورت انجام گفت و گوی فراگیر با هدف دستیابی به راه های برون رفت با کمترین هزینه مطرح گردند.



3- به منظور تحقق خواسته فوق الذکر شرکت کنندگان در همایش خواستار جلوگیری از جنگ و خشونت و آغاز گفت و گو و شروع فراینده سیاسی و نقشه راهی هستند که خود سوریها بدون مداخله خارجی و از طریق صندوقهای رای گیری با هدف رسیدن به تغییرات دموکراسی مسالمت آمیز فراگیر ترسیم و مشخص خواهند کرد.



4- شرکت کنندگان اشکال مختلف تروریسم و تحریک طایفه گری و جنگ داخلی را محکوم می نمایند.



5- شرکت کنندگان انواع مداخله خارجی و بویژه مداخله نظامی و امنیتی و همچنین تحمیل محاصره اقتصادی و سایر مجازاتهای دیگری که اساسا به ملت سوریه آسیب می زند، را محکوم می نمایند.



6- شرکت کنندگان توجه جامعه جهانی و خصوصا نهادهای سازمان ملل و حقوق بشری را به مخاطرات و آثار فاجعه آمیز ناشی از تحمیل محاصره و مجازاتها و تحریم ملت سوریه جلب نموده و خواستار رفع فوری و بلکه تبدیل شدن آنها به ارائه کمکهای انسان دوستانه و فریاد رس فوری به میلونها سوری نیازمند ، می باشند.



7- شرکت کنندگان از گروه کشورهای بریکس به صورت خاص و نیز جمهوری اسلامی ایران درخواست می کنند سطح کمکهای انسان دوستانه نجات بخش فوری خود را خصوصا در زمینه های انرژی و بهداشت و غذائی افزایش دهند.



8- شرکت کنندگان از طرفهای درگیر کشمکش می خواهند با هدف فراهم ساختن فضای اطمینان بخش برای ملت سوریه و ایجاد بستر مناسب برای شروع گفت و گو گامهای متعدد سودمند خود را بردارند. در رأس این گامها پرونده بازداشت شدگان و ربوده شدگان و حل و فصل پرونده قدیمی بازداشت ها و مفقودین و فراهم کردن زمینه رسیدن کمکهای انسان دوستانه به مناطق آسیب دیده و قرار دادن امنیت راهها به دست ارتش عربی سوریه و ایجاد بستر مناسب فعالیتها در فضای امن دربرابر نهادهای خدماتی دولتی قرار دارند.



9- به طور خاص از برادران در جمهوری اسلامی ایران و همچنین گروه موسوم به کشورهای بریکس می خواهند به دلیل نقش محوری و خطرناک و مستقیم ترکیه در بحران سوریه از تمامی اهرمهای فشار امکان پذیر و جدی خود بر علیه رژیم این کشور استفاده کنند. رفتار ترکیه همانند برخی از کشورهای دیگر جهان و کشورهای عربی خلیج فارس در قالب حمایت از عناصر مسلح و جنگجو و ترغیب و تامین راه ورود آنها به سوریه قرار گرفته است. این رفتار ناظر بر نقض قوانین بین المللی و تجاوز به حاکمیت ملی سوریه می باشد.



10- شرکت کنندگان اهتمام سازمان ملل و سا زمانهای حقوق بشری را به تجاوزات مخاطره برانگیز ناشی از اظهارات و مداخلات نظامی مستقیم و یا آموزش گروههای مسلح با انگیزه انجام عملیات تروریستی نظیر اقدامات انگلیس جلب نموده و خواستار مداخله این سازمانها برای جلوگیری از اقدامات مذکور می باشند.



11- شرکت کنندگان موافقت خود را با تشکیل کمیته پیگیری اعلام می نمایند، این کمیته که باهدف پیگیری خط مشی این همایش شکل گرفته، قابل توسعه و افزایش سقف اعضای آن از طریق انضمام سایر جریانهای و گروههای جدید می باشد. تقسیم کارهای داخلی به عهده همین کمیته گذاشته شده است ضمنا این کمیته امکان توافق در خصوص سایر مسائل مورد اختلاف که گفتگوی طرفها درمورد آنها هنوز جریان دارد رسیدگی خواهد کرد. بدیهی است همه طرفهای شرکت کننده در همایش بر مبنای باور و نگرش خود به این مسائل خواهند پرداخت.



12- شرکت کنندگان با اشاره به سوء استفاده رژیم صهیونیستی از اوضاع سوریه و بحران سخت این کشور اقدامات این رژیم در غزه و جولان را محکوم می نمایند.



13- حاضرین در این همایش از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران به خاطر میزبانی این همایش و حقیقت برخورد بیطرفانه در دعوت از همه طرفهای سوری و ابراز حسن نیت صادقانه به خاطر برقراری گفت و گو و برقراری دموکراسی تقدیر می نمایند. همچنین از حسن ضیافت و تلاشهای زیادی که برای تنظیم این گام مهم مبذول گردیده ، تشکر می نمایند.