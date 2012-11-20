بسیج نتیجه درایت و بصیرت امام(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان در جلسه ای که عصر سه شنبه با حضور بسیجیان پایگاه شهید باکری شهرداری برگزار شد، با بیان اینکه گسترش تفکر بسیجی در جامعه، انقلاب و نظام را بیمه می کند، افزود: بسیج موجب پاسداری و حفظ ارزشهای انقلاب و نظام شده است.

وی به حضور بسیج در صحنه های مختلف اشاره کرد و بیان داشت: حضور هوشمندانه بسیج در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و در مقابله با تهدیدها و توطئه های دشمنان بسیار مهم و تأثیرگذار است.

شهردار فرون آباد اضافه کرد: بسیاری از گره های بزرگ نظام به دست بسیج باز شده و این شجره طیبه، امروز استوارترین و قابل اطمینان ترین تکیه گاه برای نظام است.

وی ارزشمندترین سرمایه بسیج را فراگیر بودن در اقشار جامعه، تنوع در مأموریتها و نقش آفرینی در عرصه های مختلف دانست و عنوان داشت: نقش بازدارندگی در برابر توطئه ها و تعرضات دشمنان و کمک به ایجاد امنیت در جامعه، مهمترین دستاورد بسیج است.

بندعلیان ادامه داد: مهمترین ویژگی بسیج ایمان به خدا و اعتقاد قلبی و باور درونی به خالق یکتا است؛. ایمان به خدا رابطه مستحکم نیروهای بسیجی با حق تعالی است زیرا بسیج رضایت حق تعالی را مبنای حرکت و فعالیت خود می داند.

مهمترین مشخصه بسیجی، مکتبی بودن است

وی یادآور شد: مهمترین مشخصه بسیجی مکتبی بودن آن است؛ جهاد همه جانبه در راه خدا، نگهبانی از انقلاب، دستاوردهای نظام مقدس اسلامی از دیگر جنبه های مکتبی بودن نیروهای بسیجی است.

این مدیر شهری افزود: اطاعت از ولایت فقیه و تبعیت پذیری از رهبری نظام، یکی دیگر از شاخص ترین ویژگیهای بسیج است؛ بسیج تابع محض ولایت فقیه بوده و سعادت خود و جامعه را در پیروی از ولایت فقیه می داند، زیرا از معمار انقلاب و مؤسس بسیج آموخته است که "من به همه ملت، به همه قوای انتظامی اطمینان می دهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت وارد نخواهد شد".