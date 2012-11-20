به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات گزینش نماینده مدیران مسئول خبرگزاری‌ها و مطبوعات در چهاردهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها عصر روز سه شنبه سی ام آبان در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از مدیران مسئول رسانه‌های شهرستانی و پایتخت برگزار شد، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با اشاره به اینکه هدف معاونت مطبوعاتی در سالهای اخیر توسعه کیفی مطبوعات بوده است، اظهار کرد: در مورد عملکرد ما و اینکه تا چه اندازه موفق به این موضوع شده‌ایم، تاریخ قضاوت خواهد کرد ولی امیدوارم که این دوره تاریخی مطبوعات کشور ما ماندگار شود.

وی همچنین با ابراز امیدواری برای برگزاری این انتخابات در سلامت گفت: امیدوارم در نهایت رضایت همگی جلب شود و من پیشاپیش به همگی تبریک می‌گویم. نماینده منتخب هم نقش مهمی در تاثیرگذاری بر مطبوعات کشور دارد به‌ویژه با توجه به اینکه هیئت نظارت مسائل مختلف مربوط به مطبوعات را به خوبی رصد می‌کند و مجوزهای لازم را نیز به آنها می‌دهد.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین با تشکر از فعالیت هیئت نظارت بر مطبوعات در دوره سابق، گفت: در دو سال گذشته مجوز نشر 1500 نشریه صادر شده است اما آمار نشریات توقیفی روی هم به اندازه انگشتان یک دست هم نیست. نظارت ها و تذکرات هیئت نظارت هم همگی برای افزایش کیفی مطبوعات بوده است.

در ادامه مراسم، هیئت رئیسه برگزاری انتخابات متشکل از قاضی سراج به نمایندگی از قوه قضائیه، پدرام پاک آئین مدیر کل مطبوعات داخلی معاونت مطبوعاتی، محمد جعفر محمد زاده معاون مطبوعاتی و مسن ترین و جوان ترین مدیر مسئول مطبوعات کشور تشکیل شد. این دو عضو به ترتیب احمد شاهد از نشریه مهرگان اسفراین و محمد حسین غلامی از نشریه آفتاب اراک انتخاب شدند.

پس از سخنان محمدزاده و تشکیل هیئت رئیسه، کاندیداهای شرکت در این انتخابات در وقت‌های 3 دقیقه‌ای به اعلام مواضع و برنامه‌های خود پرداختند.

احمدی: به کسی رای بدهیم که بود و نبودش دست خودش باشد نه رؤسایش

در ادامه این مراسم حامد احمدی مدیر مسئول نشریه آفتاب لرستان و کاندیدای این انتخابات در سخنانی عنوان کرد: باید در این انتخابات به کسی رای داد که بود و نبودش در دست خودش باشد و نه در دست رؤسایش. من متاسفانه شاهد بودم که خیلی از دوستان مدیر مسئول مطبوعات مانند یک دانش‌آموز پیش‌دبستانی سرگردان دنبال این بودند که دیگری دستشان را بگیرد و به مقصد برساند که این مایه تاسف است.

وی گفت: من و نشریه‌ام تاکنون 50 بار به دادگاه احضار شده‌ایم و در همه این موارد حکم برائت برای ما صادر شده است. 14 ماه هم توقیف شده و آمده‌ام مقابل فلانی‌ها بیاستم. مطبوعاتی‌ام و با تمامی مصیبت‌های مطبوعات آشناهستم و درد آنها را هم می‌دانم.

انتظامی: نظام صنفی مطبوعات راه‌اندازی می‌کنیم

حسین انتظامی دیگر کاندیدای این دوره از انتخابات نیز در سخنانی حرکت به سمت تاسیس نظام صنفی مطبوعات را مهمترین برنامه خود عنوان کرد و گفت: این شعار در 15- 16 سال گذشته داده شده اما امیدوارم با توجه به آمادگی مجلس نهم، در این دوره بتوانم گامی جدی در جهت تاسیس این نظام برداریم تا خود صنف مطبوعات بتواند بر آنها نظارت کند و دولت برای مطبوعات تنها حکم سیاستگزار را داشته باشد.

سومین کاندیدای این انتخابات که برای سخنرانی به روی سن حاضر شد محمدرضا بامدادیان مدیر مسئول نشریه هنر و رایانه بود.

بامدادیان: برخی با دادن یک شام رای خریدند

وی که خود را یکی از شاعران شمال کشور معرفی کرد، در سخنرانی‌اش پس از قرائت چند بیت شعر اظهار کرد: متاسفانه برخی از افراد با دادن یک شام به برخی برای این انتخابات تعدادی رای خریدند و برای کسانی هم که این رای را فروختند متاسفم و به نفع حسین انتظامی در این انتخابات کناره گیری می کنم.

محمدرضا تقوی فرد مدیرمسئول روزنامه خورشید دیگر کاندیدای انتخابات بود که به علت حضور نیافتن در تالار وحدت موفق به سخنرانی نشد.

اصغر جمالی فرد مدیرمسئول نشریه والفجر نیز در سخنرانی انتخاباتی خود وعده ایجاد انجمن مستقل روزنامه نگاران ایران را داد.

امیر حلالی‌زاده مدیر مسئول نشریه فرهنگ جنوب نیز در سخنرانی خود مشکل نبودن تشکل‌های صنفی برای مطبوعات را یادآوری کرد و گفت: به نظرم رای گیری به وسیله پایگاههای اینترنتی برای این انتخابات مناسب تر بود. وی در ادامه از شرکت در انتخابات انصراف داد.

محمد ودود حیدری مدیر مسئول روزنامه جوان نیز در سخنان خود با اعلام انصراف از شرکت در انتخابات به نفع سید نظام الدین موسوی خواستار نخبه گرایی و جوانگرایی در هیئت نظارت بر مطبوعات شد.

میعاد صادقی مدیر مسئول ایران سپید دیگر سخنران این جلسه بود که به علت حضور نداشتن در سالن موفق به سخنرانی نشد و در ادامه نصرت‌الله طاقتی احسن مدیرمسئول نشریه همدان پیام نطق 3 دقیقه‌ای خود را ایراد کرد و در آن از ضرورت ایجاد تشکل صنفی قوی برای مطبوعات صحبت کرد.

منصور غفوری مدیر مسئول نشریه وظیفه و عبدالوحید فیاضی مدیر مسئول نشریه سوردار نیز از کاندیداهای غایب بعدی این مراسم بودند اما پس از اعلام نام آنها و بر اساس حروف الفبا، علی محمدی مدیر مسئول نشریه موج نو و علیرضا معزی مدیر مسئول نشریه خبر ورزشی به سخنرانی پرداختند و با تاکید بر ایجاد فرصت به منظور ورود بیشتر به تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تاکید بر ضرورت وجود زیر ساخت حرفه‌ای برای مطبوعات به نفع حسین انتظامی از انتخابات کنار کشیدند.

سید ابوالقاسم موسوی مدیر مسئول نشریه معیار در این انتخابات خود را نماینده صبور، مستقل و کدخدامنش مدیر مسئول نامید و به دلیل آنچه که امتحان پس دادن خود در عرصه‌های مطبوعاتی نامید خواستار رای دادن مدیران مسئول به خود شد.

موسوی: وعده‌ای نمی‌دهم که قرین به صحت نباشد

سید نظام الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس سخنران بعدی این مراسم بود که با اشاره به سخنرانی‌های پیش از خود گفت: بسیاری از موارد مطرح شده در سخنان دوستان ربطی به نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت ندارد. من هم به همین خاطر به کسی وعده ای نمی دهم که قرین به صحت نیست.

وی افزود: نماینده باید صدا و فریاد مدیران مسئول باشد و در فضای عمومی کشور مسیر تعالی نظام را به واسطه مطبوعات هموار کند.

مینا مهرنوش مدیرمسئول نشریه دنیای نوین کسب و کار دیگر کاندیدای غایب در این انتخابات بود.

همچنین ابوالحسن میری مدیر مسئول نشریه زاهدان امروز نیز در سخنان انتخاباتی کوتاه خود به نفع سید نظام الدین موسوی کناره‌گیری خود را از انتخابات اعلام کرد.

هومن نامور مدیر مسئول نشریه روان‌شناسی و هنر و سیف‌الله یزدانی نظام آباد مدیر مسئول نشریه عصر اقتصاد نیز آخرین کاندیداهایی بودند که علیرغم اعلام نامشان برای سخنرانی در سالن حاضر نبودند.

در پایان این انتخابات حسین انتظامی با کسب 322 رای به عنوان نماینده مدیران مسئول در چهاردهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها انتخاب شد و پس از وی سید نظام الدین موسوی با 183 رای ، حامد احمدی با 4 رای، سیف الله یزدانی با 2 رای و سید ابوالقاسم موسوی، منصور غفوری و اصغر جمالی فرد با یک رای در رتبه های بعدی قرار گرفتند.