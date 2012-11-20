لزوم دقت در سلامت و امنیت غذایی عزاداران محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی ن‍ژاد عصر سه شنبه درجلسه شورای سلامت و امنیت غذایی ساری اظهار داشت: اطعام دهی عزاداران سرور و سالار شهیدان در ماه محرم به صورت ساده و کم هزینه باشد و استفاده از ظروف یک بار مصرف را فرهنگ غربی ای دانست که به محیط زیست و طبیعت آسیب می رساند.



وی افزود: همانگونه فرهنگ استفاده از مسواک اختصاصی در بین مردم به درستی تحقق یافت برای مسلمانان و نمازگزاران باید به گونه ای فرهنگ سازی شود که هر فردی از مهر شخصی خود برای اقامه نماز استفاده نماید تا ازانتقال بیماری پوستی جلوگیری شود.



فرماندار مرکز استان با اشاره به اهمیت توجه به مسائل امنیت غذایی و سلامت دانش آموزان در مدارس بوفه های موجود در مدارس را مراکز غیر مجاز بهداشتی یاد کرد که صرفا به تجارت محض مشغول هستند وگفت:باید این فرهنگ جای بیافتد تا خانواده ها فرزندان خود را تشویق نمایند که از غذایی منزل در مدارس استفاده کنند.

توزیع بسته فرهنگی حفاظت از خطوط لوله نفت بین دانش آموزان



روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال، به منظور توجه بیشتر مردم به اهمیت مسیر خطوط لوله نفت، توزیع بسته فرهنگی را بین دانش آموزان مدارس واقع در مسیر خط لوله آغاز کرده است.

علی مهدوی، رئیس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال گفت: 800 بسته فرهنگی با عنوان سفر طلایی بین دانش آموزان مدارسی که در مسیر خط لوله قرار دارند در حال توزیع است.

وی ادامه داد: بسته های فرهنگی شامل نقشه عبور خط لوله، مزیت های انتقال فرآورده های نفتی و مسابقه نقاشی است.