به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت یک سامانه بارشی قوی که از صبح سه شنبه در استان هرمزگان آغاز شد مشکلاتی همچون قطعی برق در بخش هایی از هرمزگان و همچنین اختلال در خطوط تلفن ثابت و اینترنت را به همراه داشته است که این مشکلات پس از گذشت بیش از 8 ساعت از آغاز بارندگی ها همچنان در مناطقی از شهر بندرعباس و سایر نقاط هرمزگان ادامه دارد.

حسین رنجبر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: بارندگی های شدید امروز در بندرعباس خساراتی همچون قطع برخی راه های مواصلاتی در غرب هرمزگان و آتش گرفتن یک فروند لنج در شهرستان بندرلنگه را به همراه داشته است و تلاش ها برای کنترل اوضاع و کاهش آسیب دیدگی ها همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: همچنین آب گرفتگی کانال های مخابراتی و قطع شدن کابل های برق مشکلات اختلال در خطوط تلفن ثابت و قطعی برق را ایجاد کرده است که نیروهای مربوطه در حال تلاش برای رفع این مشکلات هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: طبق آمارهای اولیه تاکنون به طور میانگین حدود 23 میلی متر باران در نقاط مختلف هرمزگان باریده است و گزارش های نهایی پس از بررسی های دقیق تر اعلام خواهد شد.

رنجبر عنوان کرد: با توجه به حرکت سامانه بارشی به سمت شرق هرمزگان نیروهای امدادی در استان هرمزگان در آمادگی کامل قرار دارند.

به گزارش مهر، بارندگی های شدید روز سه شنبه در استان هرمزگان موجب تخریب دو پل در محور بندرعباس- لارستان و همچنین آسیب رساندن به زمین های کشاورزان در مناطق غربی هرمزگان شده است.