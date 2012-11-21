مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: پردیسهای دانشگاه تهران درآمدی برای این دانشگاه ندارند و به علت خودگردان بودن هزینه هایشان را از طریق شهریه تامین می کنند و دانشگاه تهران هیچ بودجه ای در اختیار پردیسها قرار نمی دهد.

وی گفت: بر اساس آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه تهران، از کل درآمدهای پردیسها 12.5 درصد به عنوان بالاسری به دانشگاه تهران اختصاص می یابد که پرداخت این مبلغ برای هر کدام از پردیسهای کیش، ارس و البرز متفاوت است.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه تهران، مبلغی که از دانشجویان ایرانی در این پردیسها دریافت می شود بر مبنای ارز مرجع و از دانشجویان خارجی مبالغ به دلار دریافت می شود اما دانشجویان خارجی بیشتر خواهان حضور در پردیس اصلی دانشگاه تهران هستند.

وی تاکید کرد که در پردیسهای بین الملل تعداد دانشجویان ایرانی به مراتب بیشتر از دانشجویان خارجی است.