1500 موشک قلب اسرائیل را هدف گرفته است/نگرانی در اردوگاه صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پاسخ کوبنده حماس به حملات موشکی رژیم صهیونیستی سبب شگفتی و نیز نگرانی مقامات این رژیم شده است.

این مسئله به ویژه در سخنان "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی طی دیدارش با "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان به وضوح قابل مشاهده است.

پرز در این دیدار با اشاره به شلیک حدود هزار و 500 موشک از سوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به سرزمینهای اشغالی، از آسیب پذیری اسرائیل در مقابل این موشکها پرده برداشت.

توان مقاومت فلسطین در پاسخ دادن به حملات موشکی اسرائیل سبب شده تنها یک هفته پس از این حملات تجاوزکارانه مقامات تل آویو از جمله "بنیامین نتانیاهو" و "شیمون پرز" آمادگی خود را برای انجام مذاکره با حماس و یافتن راهی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اعلام کنند.