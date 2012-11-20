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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

ادامه بارش ها در اقصی نقاط کشور طی 24 ساعت آینده

ادامه بارش ها در اقصی نقاط کشور طی 24 ساعت آینده

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ادامه بارش ها در اقصی نقاط کشور طی 24 ساعت آینده خبر داد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نقشه های پیش یابی طی 24 ساعت آینده در سواحل شمالی، شمال غرب، جنوب، مرکز، شرق، برخی مناطق غرب، جنوب غرب، شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز ابرناکی، بارش باران و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی،  در این مدت در مناطق سردسیر و مرتفع بارش به صورت برف بوده و در مناطق جنوبی تر با رعد و برق همراه است وخلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

امیدوار اظهار داشت:  روز چهارشنبه ابتدا در غرب و جنوب غرب و سپس در مرکز کشور از مقدار ابرها کاسته می شود و از بعد از ظهر این روز در برخی مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق، سواحل شمالی، شمال غرب و به صورت پراکنده تر در شمال شرق کشور بارش ها ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از عصر روز پنج شنبه تنها سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمال غرب بارش خواهد داشت و از روز جمعه سامانه بارشی دیگری از سمت غرب وارد کشور می شود.

کد مطلب 1748950

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