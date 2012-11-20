ادامه بارش ها در اقصی نقاط کشور طی 24 ساعت آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نقشه های پیش یابی طی 24 ساعت آینده در سواحل شمالی، شمال غرب، جنوب، مرکز، شرق، برخی مناطق غرب، جنوب غرب، شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز ابرناکی، بارش باران و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، در این مدت در مناطق سردسیر و مرتفع بارش به صورت برف بوده و در مناطق جنوبی تر با رعد و برق همراه است وخلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

امیدوار اظهار داشت: روز چهارشنبه ابتدا در غرب و جنوب غرب و سپس در مرکز کشور از مقدار ابرها کاسته می شود و از بعد از ظهر این روز در برخی مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق، سواحل شمالی، شمال غرب و به صورت پراکنده تر در شمال شرق کشور بارش ها ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از عصر روز پنج شنبه تنها سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمال غرب بارش خواهد داشت و از روز جمعه سامانه بارشی دیگری از سمت غرب وارد کشور می شود.