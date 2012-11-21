فرودگاه آباده در ردیف اعتبارات سال 92/احداث سایت پدافند هوایی در آباده

محمدجواد عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت شهرستان آباده اظهارداشت: فرودگاه آباده در بحث اعتبارات قرار گرفته است و با صحبت و همکاری بخش خصوصی در سال آینده احداث این فرودگاه آغاز می شود.

وی تاکید کرد: با هماهنگی انجام شده با مدیر عامل گاز استان اصفهان گازرسانی به منطقه خسرو شیرین با صرف هزینه 3 تا 4 میلیارد تومان در حال انجام است.

عسکری ادامه داد: قسمتی از جاده خسروشیرین آسفالت شده و بقیه کار به دلیل مشکلات فصلی و بودجه ایی به آینده موکول شده است و امیدواریم در پایان زمستان بتوان آسفالت این جاده را آماده کنیم.

راه اندازی دو کارخانه کاشی و سرامیک

فرماندار آباده با تاکید بر اینکه بحث منطقه ویژه اقتصادی درتهران در حال پیگیری است افزود: دو کارخانه کاشی و سرامیک در شهرستان در حال احداث است که با راه اندازی این دو کارخانه در آینده نزدیک برای 500 نفر شغل ایجاد می شود.

احداث سایت پدافند هوایی در آباده

وی اعلام کرد: سایت پدافند هوایی در آباده با اعتباری 400 میلیارد تومان در حال احداث است که می تواند 1500 نیروی کاردی را در خود جای دهد و فرصت اشتغال زایی مناسبی برای شهرستان محسوب می شود .

عسکردی افزود: روند پیشرفت سایت پدافند هوایی مناسب بوده و تجهیزات زیرسازی استقرار یافته است.

فرماندار آباده در خصوص کارخانه کلر آباده گفت: بودجه مورد نیاز یکصد میلیارد تومان می باشد که مقداری از هزینه آن توسط سرمایه گذار و مابقی از تسهیلات بانکی تامین میشود که در رابطه زمین برای احداث واگذار شده است.

عسکری اعلام کرد: تولید برق خورشیدی، احداث نمایشگاه لوازم ساختمانی شمال فارس، احداث شهرک صنعتی از دیگر برنامه های اجرایی در شهرستان آباده است.

ایجاد 2500 شغل

وی اضافه کرد: حدود 4 واحد دامپروری واگذار شده که 2500 اشتغال ایجاد می­کند و ساخت و ساز این پروژه در مراحل پایانی است.