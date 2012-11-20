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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

دلبری عنوان کرد:

وضعیت تاکسی‌ها نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده است/ فعالیت 6 هزار تاکسی در قم

وضعیت تاکسی‌ها نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده است/ فعالیت 6 هزار تاکسی در قم

قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم با اشاره به فعالیت نزدیک به 6 هزار تاکسی در قم بیان کرد: متاسفانه وضعیت تاکسی ها با توجه به تغییر جامعه نسبت به گذشته تغییر چندانی نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری بعد از ظهر سه شنبه در اولین جلسه اتحادیه سازمان های تاکسیرانی کشور که به میزبانی تاکسیرانی شهرداری قم برگزار شد بیان کرد: هر یک از شهرهای عضو اتحادیه تاکسیرانی دارای ایده هستند و مجموع این ایده‌ها و تجربه‌ها می‌تواند خروجی خوبی را برای سایر شهرهای کشور داشته باشد.

وی گفت: امروز توسعه پایدار شهری دغدغه بسیاری از مدیران و افرادی است که در این راستا در حال انجام وظیفه هستند.

شهردار قم ادامه داد: برای اینکه بخواهیم به یک توسعه پایدار در سطح کلان مدیریت شهری دست یابیم باید در سایر مباحث و مقوله‌های مرتبط با مدیریت شهری نیز به توسعه برسیم.

گسترش وسائل نقلیه نسبت به  توسعه زیر ساخت ها رشد بیشتری دارد

وی بیان کرد: مدیریت شهری دارای وظایف گسترده‌ای است که یکی از وظایف مهم آن مربوط به حمل و نقل و توسعه پایدار حمل و نقل است زیرا گسترش وسائل نقلیه بسیار بیشتر از توسعه زیر ساخت‌ها است.

دلبری گفت: با مقایسه آمار تولید و واردات خودرو و خروج خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل درمی‌یابیم که ورود خودرو بسیار بیشتر است که این امر می‌طلبد که متناسب با آن پارکینگ، بزرگراه و غیره احداث شود.

وی بیان کرد: حجم توسعه وسائل نقلیه این توقع را برای شهروندان ایجاد می کند که متناسب با آن امکانات بیشتری نیز فراهم شود.

شهردار قم گفت: متاسفانه با توجه به گسترش شهرها هنوز قطار شهری توسعه چندانی نیافته است.

باید با یک جهش کلیه عقب ماندگی ها قبل در زیرساختهای حمل و نقل جبران شود

وی بیان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم تا با یک جهش، عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود و در زیرساخت‌های حمل و نقل نیز فاصله‌ها و شکاف‌ها کاهش یابد.

دلبری گفت: دستیابی به توسعه پایدار در حمل و نقل دارای ویژگی هایی است که می توان به دسترسی آسان شهروندان به شبکه حمل و نقل، توجه به آلودگی محیط زیست، اقتصادی و بصرفه بودن و توجه به کاهش مصرف سوخت اشاره کرد.

وی انتقاد کرد: متاسفانه وضعیت تاکسی‌ها نسبت به زمان گذشته فرقی ندارد در حالی که انتظار می‌رود همانگونه که جامعه تغییر کرده است وضعیت تاکسی‌ها نیز تغییر یابد.

شهردار قم بیان کرد: باید متناسب با بالا رفتن توقعات روش‌های مدیریتی نیز تغییر کنند که در این خصوص بویژه تاکسیرانی اهمیت بیشتری دارد و چنانچه بخوبی مدیریت شود، خروجی بسیار خوبی در سطح شهر خواهد داشت.

وی با اشاره به فعالیت نزدیک به 6 هزار تاکسی در قم افزود: چنانچه هر تاکسی در جلوی خودروی خود یک پیام شهروندی را نصب کند می‌تواند تاثیرگذاری بسیاری در اذهان افراد و فرهنگ سازی داشته باشد.

تصمیمات اتحادیه باید به نفع مردم و تاکسیرانان باشد

دلبری بیان کرد: باید تصمیمات تاکسیرانی دوسویه باشد و نباید تنها به تاکسیرانان و یا مردم توجه شود بلکه باید تصمیماتی اتخاذ شود که هم به نفع مردم و هم به نفع تاکسیرانان باشد.

 

کد مطلب 1748954

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