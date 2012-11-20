به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری بعد از ظهر سه شنبه در اولین جلسه اتحادیه سازمان های تاکسیرانی کشور که به میزبانی تاکسیرانی شهرداری قم برگزار شد بیان کرد: هر یک از شهرهای عضو اتحادیه تاکسیرانی دارای ایده هستند و مجموع این ایده‌ها و تجربه‌ها می‌تواند خروجی خوبی را برای سایر شهرهای کشور داشته باشد.



وی گفت: امروز توسعه پایدار شهری دغدغه بسیاری از مدیران و افرادی است که در این راستا در حال انجام وظیفه هستند.



شهردار قم ادامه داد: برای اینکه بخواهیم به یک توسعه پایدار در سطح کلان مدیریت شهری دست یابیم باید در سایر مباحث و مقوله‌های مرتبط با مدیریت شهری نیز به توسعه برسیم.



گسترش وسائل نقلیه نسبت به توسعه زیر ساخت ها رشد بیشتری دارد



وی بیان کرد: مدیریت شهری دارای وظایف گسترده‌ای است که یکی از وظایف مهم آن مربوط به حمل و نقل و توسعه پایدار حمل و نقل است زیرا گسترش وسائل نقلیه بسیار بیشتر از توسعه زیر ساخت‌ها است.



دلبری گفت: با مقایسه آمار تولید و واردات خودرو و خروج خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل درمی‌یابیم که ورود خودرو بسیار بیشتر است که این امر می‌طلبد که متناسب با آن پارکینگ، بزرگراه و غیره احداث شود.



وی بیان کرد: حجم توسعه وسائل نقلیه این توقع را برای شهروندان ایجاد می کند که متناسب با آن امکانات بیشتری نیز فراهم شود.



شهردار قم گفت: متاسفانه با توجه به گسترش شهرها هنوز قطار شهری توسعه چندانی نیافته است.



باید با یک جهش کلیه عقب ماندگی ها قبل در زیرساختهای حمل و نقل جبران شود



وی بیان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم تا با یک جهش، عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود و در زیرساخت‌های حمل و نقل نیز فاصله‌ها و شکاف‌ها کاهش یابد.



دلبری گفت: دستیابی به توسعه پایدار در حمل و نقل دارای ویژگی هایی است که می توان به دسترسی آسان شهروندان به شبکه حمل و نقل، توجه به آلودگی محیط زیست، اقتصادی و بصرفه بودن و توجه به کاهش مصرف سوخت اشاره کرد.



وی انتقاد کرد: متاسفانه وضعیت تاکسی‌ها نسبت به زمان گذشته فرقی ندارد در حالی که انتظار می‌رود همانگونه که جامعه تغییر کرده است وضعیت تاکسی‌ها نیز تغییر یابد.



شهردار قم بیان کرد: باید متناسب با بالا رفتن توقعات روش‌های مدیریتی نیز تغییر کنند که در این خصوص بویژه تاکسیرانی اهمیت بیشتری دارد و چنانچه بخوبی مدیریت شود، خروجی بسیار خوبی در سطح شهر خواهد داشت.



وی با اشاره به فعالیت نزدیک به 6 هزار تاکسی در قم افزود: چنانچه هر تاکسی در جلوی خودروی خود یک پیام شهروندی را نصب کند می‌تواند تاثیرگذاری بسیاری در اذهان افراد و فرهنگ سازی داشته باشد.



تصمیمات اتحادیه باید به نفع مردم و تاکسیرانان باشد



دلبری بیان کرد: باید تصمیمات تاکسیرانی دوسویه باشد و نباید تنها به تاکسیرانان و یا مردم توجه شود بلکه باید تصمیماتی اتخاذ شود که هم به نفع مردم و هم به نفع تاکسیرانان باشد.



