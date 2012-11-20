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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۸

هاشمی خبر داد:

وضعیت حمل و نقل عمومی مطلوب نیست/ فعالیت بیش از 330 هزار تاکسی در کشور

وضعیت حمل و نقل عمومی مطلوب نیست/ فعالیت بیش از 330 هزار تاکسی در کشور

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کشور با اشاره به فعالیت بیش از 330 هزار تاکسی در کشور بیان کرد: متأسفانه سیستم حمل و نقل عمومی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هاشمی بعد از ظهر سه‌شنبه در اولین جلسه اتحادیه سازمان های تاکسیرانی کشور که به میزبانی شهرداری قم  برگزار شد بیان کرد: بیش از 330 هزار تاکسی و نزدیک به 400 هزار راننده تاکسی در کشور فعالیت می کنند.

وی گفت: روزانه بیش از 30 میلیون سفر شهری با تاکسی‌ها انجام می‌گیرد که رقم بالایی است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کشور با اشاره به اینکه هنوز حمل و نقل عمومی به وضعیت مطلوب نرسیده است، افزود: متاسفانه تاکسی‌ها یارانه خاصی را دریافت نمی‌کنند.

وی بیان کرد: متاسفانه شهرداری‌ها زیاد به تخصیص اعتبارات عمرانی در زمینه تاکسیرانی نمی‌پردازند که در حال پیگیری هستیم تا شهرداری‌ها بیشتر به این مسائل توجه کنند.

هاشمی گفت: در بخش نرم افزاری تاکسیرانی در حال بررسی و اجرای آموزش مدیران و رانندگان تاکسی‌ها و سامانه مدیریت هوشمند هستیم.

وی بیان کرد: در مجموعه سازمان شهرداری کیفیت خدمات و بهره‌وری و تنوع خدمات تاکسی‌ها پیگیری خواهد شد.

فعالیت بیش از 20 شرکت حمل و نقل درون شهری در قم

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کشور بیان کرد: امیدواریم در تاکسیرانی در فضایی که نوسازی و توسعه چندانی وجود نداشته است بتوانیم با اصلاح آیین نامه‌ها نقش موثری داشته باشیم.
 

کد مطلب 1748956

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