اظهارات مقامات عربی در غزه / تاکید هنیه بر شکست ناپذیری مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب دولت فلسطین در جمع هیئت عربی شامل عدنان منصور وزیر خارجه لبنان، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد: مقاومت هرگز شکست نخواهد خورد و رژیم صهیونیستی نمی تواند اراده فلسطین و ملت آن را از بین ببرد.

از سوی دیگر نبیل العربی گفت : اسرائیل باید به اشغالگری های خود پایان دهد و هدف ما پایان دادن به اشغالگری و کمک به تشکیل دولت منتخب فلسطین است.

داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز بیان کرد: از اتحادیه عرب به خاطر این نشست تاریخی تشکر می کنم و ما هم اکنون در جمع خانواده خودمان هستیم.

وی با گرفتن ژست طرفداری از مردم غزه افزود: ما سلام مقامات ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر و هفتاد و پنج میلیون ترکیه ای را برای ملت غزه آورده ایم.

داوود اوغلو بیان کرد: ما در کنار ملت غزه هستیم و شما از کرامت خودتان دفاع نمی کنید، بلکه از کرامت ما حمایت می کنید.

وزیر خارجه ترکیه گفت: ما به حمایت از شما تا پایان حملات و تشکیل دولت کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس ادامه می دهیم.

داوود اوغلو بیان کرد: وجدان انسانی و تاریخ، ظلم و ستم اسرائیل را فراموش نمی کند و اسرائیل باید حملات به غزه را متوقف کند و از محاصره آن دست بردارد.

وی ضمن تاکید مجدد بر همدردی با ملت غزه از حمایت کشورهای عربی و اسلامی از آنها تا رفع محاصره غزه خبر داد.

اسماعیل هنیه در پایان سخنان مقامات عربی و ترکی با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به کارخانه سلاح سازی در سودان و نیز حملات به غزه گفت: تجاوز اسرائیل حد و مرزی ندارد.